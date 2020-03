Europe centrale. 2

Po&sie 2020/1 (N° 171)

"Le deuxième volet de notre série Europe, centrale est arrivé sans crier gare. À la façon du jeu des mains empilées et retirées : à peine avons-nous eu le temps de repérer les lacunes, les oublis, à peine ont-ils paru comblé par des envois amis, que, par leur présence même, ces nouveaux textes ont fait apparaître aussitôt d’autres manques. Rien que de très normal : l’Europe centrale n’est pas une région intercalaire à plier en deux numéros, ou quelque gros volume coupé des deux côtés de 2019 et 2020 par un mauvais roi Salomon, elle est, comme Shakespeare pour Goethe, « ohne Ende », et doit continuer de nous accompagner dans ce mouvement sans fin des manques qui, se comblant partiellement, en ouvrent d’autres à nos yeux. La dilatation de notre univers est au prix de ces prises de conscience incessantes, de ces nouvelles trouées. Tout ce que nous avons voulu montrer ici, d’un geste furtif, c’est justement l’opulence littéraire et réflexive de cette région, sous la forme d’une promesse qui pourrait s’appeler to be continued. […]" — G. Métayer.

