Po&sie 2020/2-3 (N° 172-173)

Éditions Belin

Voir le sommaire sur Cairn…

·

Nouvelle lune

· Michel Deguy

Antoine Emaz

· Bleu très bleu

· Antoine Emaz

· Carnets (extraits inédits) 1994 précédés de Sans publication, une Note sur les Carnets d’Antoine Emaz

· Antoine Emaz, Jean-Patrice Courtois

· Épiphanies

· Michel Collot

· La grammaire démocratique d’Antoine Emaz

· Jean-Patrice Courtois

· De l’autre côté de la table

· James Sacré

Geneviève Bouffartigue

· Le jardin de Geneviève

· Michel Deguy

· Geneviève

· Claude Mouchard

· Notes pour Geneviève

· Jean-Paul Iommi-Amunatégui

· Pour Geneviève

· Pascal Quignard

· Quelle parole s’interdire à ce point de silence ?

· Le silence dans l’œuvre romanesque de Geneviève Delrieu

· Martin Rueff

Poèmes du monde entier

· Nouveau décret

· Javed Akhtar, Présenté et traduit de l’ourdou par Vidya Vencatesan

· La pluie même. Dix ghazals de Agha Shahid Ali

· Agha Shahid Ali, Traduits de l’anglais par Rosine-Alice Vuille

· L’abondant répertoire de la vie

· Jibanananda Das, Présenté et traduit du bengali et de l’anglais par Mohar Daschaudhuri, Traduit du bengali et de l’anglais par Laurent Jenny

· Elle est perdue cette flûte qui chantait le souffle de l’amour

· Amrita Pritam, Présenté et traduit du bengali par Manmeet Singh

· Les joies de la vie

· František Gellner, Poèmes traduits du tchèque par Jean Boutan

· La poétesse gesticule

· Maarja Kangro, Poèmes traduits de l’estonien par Antoine Chalvin

· Bye bye Babel

· Patricia Lavelle, Poèmes traduits du portugais (Brésil) et présentés par Marc de Launay

· Paris un Wiene

· Poésie yiddish de la Renaissance

· Élia Bahur Lévita, Traduit du yiddish par Arnaud Bikard

· Orphée

· 1949

· Muriel Rukeyser, Traduit de l’anglais (américain) par Romain Candusso

· Trois poèmes

· Chen Xian Fa, Traduits du chinois par Claude Tuduri

Poèmes

· Désir de nuages

· (Les corps caverneux)

· Laure Gauthier

· Toute île est un volcan

· Sébastien Kérel

· Extérieurs, chambres

· Nathalie Koble

· Années 50

· Paul Le Jéloux

· Rituels

· Dominique Maurizi

· Mains positives

· Guillaume Métayer

· Sang perlé rose

· Jacques Peraldi

· La barque et le cavalier

· Pierrine Poget

· Vingt-trois poèmes

· Kamal Zerdoumi

Proses

· « En leur latin… » De quelques chants d’oiseaux au Moyen Âge

· À la chère mémoire de Peter DRONKE (1934-2020)

· Jean-Yves Tilliette

Sur Mallarmé

· Noli me legere

· Stéphane Mallarmé, Marcel Broodthaers, Michalis Pichler, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard

· Jean-Nicolas Illouz

· La pharmacie de Mallarmé

· Michel Deguy

· Le sublime et la forme. Éléments pour une théorie du faire poétique chez le Pseudo-Longin

· Martin Mees

· Ricœur et la poésie contemporaine

· Jean-Claude Pinson

· Le culte des films

· Harry Alan Potamkin, Traduit de l’anglais (américain) et présenté par Daniele Carluccio

· Retoucher Coriolan ? Brecht et Shakespeare

· Guillaume Chenevière

Deux letttres à Greta Thunberg suivies d’une lettre à Walter Siti

· Pour Greta

· Michel Deguy

· Lettre à Greta

· Walter Siti, Traduit de l’italien et présenté par Martin Rueff

· Une réponse à Walter Siti

· Daniel de Roulet

· Le temps de l’histoire et le temps du langage : Robert Kahn (1954-2020)

· Jean-Patrice Courtois