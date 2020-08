"Plus claire la lumière, plus sombre l’obscurité" (revue Artis Natura)

« Plus claire la lumière, plus sombre l’obscurité »,

Artis Natura, vol. 4, n° 2 – Été/Automne 2020

Le comité éditorial d’Artis Natura vous invite à soumettre vos contributions à sa plateforme collaborative culturelle en ligne. Le projet Artis Natura permet aux chercheur(e)s et artistes de partager leurs réflexions sur nos modes de représentations de l’interaction réciproque entre l’humain et la nature.

« Mehr Licht ! » (plus de lumière !) aurait dit Goethe dans un ultime souffle, afin de renouveler une ultime fois son engagement continuel pour la recherche du savoir…ou s’agissait-il tout simplement de voir une dernière fois la lumière du jour avant de s’éteindre ? Ce numéro de l’année 2020 se penche sur le rapport entre lumière et obscurité à travers les multiples acceptions de ces termes, qu’il s’agisse d’une interprétation littérale ou concrète ou de représentations abstraites voire métaphoriques. Ce double-volet visera ainsi à mettre en relief la nécessaire complémentarité de ces deux thématiques, à l’image des mots de Sartre, qui stipulait : « Plus claire la lumière, plus sombre l’obscurité ». Il sera l’occasion de mettre en perspective les différents modes et stratégies de représentation de la relation que l’humain entretient avec la lumière ou son absence, par le biais de la littérature, la photographie, la peinture, la musique…

Nous vous proposons une liste non-exhaustive d’axes de réflexions potentiels :

Sciences et découvertes : diffraction et réfraction, astronomie (le Soleil, la Lune, les étoiles et constellations, les trous noirs), le siècle des Lumières, inventions liées à la lumière ou à l’obscurité, spectre de la lumière (les couleurs, la lumière infrarouge, les rayons ultraviolets)…

Mythes et symboles : représentations bibliques, métaphore(s) autour du savoir, légende d'Icare, l'allégorie de la caverne, le Yin et le Yang…

Vie sur Terre : dangers et bénéfices de la lumière du Soleil, animaux diurnes et nocturnes, bioluminescence, cycles du jour et de la nuit, lumière comme source d'énergie, pollution lumineuse, photosynthèse, phénomènes liés à la lumière (aurores boréales, arcs-en-ciel, aube, crépuscule)…

Particularités géologiques ou géographiques : caves, grottes, vie sous terre, fonds marins…

Le projet Artis Natura est bilingue (français et anglais), et les contributions dans les deux langues sont acceptées. Les réflexions sont publiées au fur et à mesure de leur soumission. Toute contribution pour le second cycle de contributions doit être envoyée à l’adresse artisnaturacontact@gmail.com entre le 1er août et le 31 octobre 2020, accompagnée d’une courte bio(biblio)graphie et d’une image de profil. Les soumissions doivent respecter le protocole de rédaction de la plateforme. Une sélection des contributions répondant à cet appel sera reliée ultérieurement dans une publication papier.

Vous pouvez visiter la plateforme Artis Natura à l’adresse suivante : www.artisnatura.com

Le comité éditorial de la plateforme Artis Natura.