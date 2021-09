"Mieux vaut circuler dans la bibliothèque de Warburg qu'avaler la bibliothèque de Babel!"

MISE EN LIGNE DE LA v1 DE SAVOIRS (SEPTEMBRE 2021)

https://savoirs.app et https://savoirs.info

Savoirs est une bibliothèque numérique en accès ouvert consacrée à l’histoire et à l’anthropologie des savoirs et des sciences au sens large, dans une perspective comparatiste et interdisciplinaire.

Aby Warburg l’avait pressenti, théorisé et mis en pratique, au seuil du vingtième siècle. Une bibliothèque peut aussi être un dispositif qui pense, ou qui aide à penser, un instrument heuristique, une aide dynamique à l’imagination et à la découverte savantes.

Savoirs repose sur une notion familière à l’internaute, au travers des mécanismes de prédiction mis œuvre par le Web commercial: la suggestion. Il s’agit de créer des effets de sérendipité en présentant au lecteur des proximités entre textes évaluées selon différentes perspectives. Le numérique permet d’effectuer des rapprochements selon de multiples dimensions, plus que n’en permettait la disposition des livres au sein d’une bibliothèque physique. Au moteur de recherche classique, on substitue une forme d’exploration de l’espace des textes, en proposant des itinéraires qui ne résulteront pas du seul croisement de critères explicites et attendus.

Savoirs veut donc être un espace de décentrement, d’exploration, de prospection, qui donnera la possibilité à ses lecteur·ice·s d’y trouver ce qu’ils ne cherchaient pas et de dérouler les fils d’idées, d’intuitions, de rapprochements et de digressions heuristiques par rapport au point d’entrée sur la plateforme.

Cette v1 comprend les textes des deux volumes des Lieux de savoir (Albin Michel, 2007 et 2011) en primo-édition numérique et en accès ouvert, une sélection de textes provenant de revues d’OpenEdition, rééditorialisés dans ce nouvel environnement dynamique, et les textes inédits du colloque Les spectres de l’érudition (Lausanne, 2019).



A ce stade, la plateforme permet des recherches plein texte, et des suggestions de lectures basées sur les lieux, les périodes et les concepts, ces derniers étant organisés dans un thésaurus conçu spécialement pour le projet (https://datu.ehess.fr/savoirs/fr/).

La lecture se déploie entre trois espaces :

à gauche, les requêtes ;

au centre, l'espace de lecture et de visualisation (métadonnées, catalogue des textes, carte, réseaux de concepts) ;

à droite, les suggestions de lectures selon les différentes requêtes.

Cette v1 est un point de départ évolutif et perfectible.

L’ensemble du projet est placé sous le signe de la science et de l’édition ouvertes.

plus d’infos: https://lieuxdesavoir.hypotheses.org/category/projet-savoirs

Comité de pilotage :

Chef de projet : Christian Jacob (directeur d’études, EHESS, directeur de recherche, CNRS)

(directeur d’études, EHESS, directeur de recherche, CNRS) Aurélien Berra (maître de conférences, université Paris-Nanterre)

(maître de conférences, université Paris-Nanterre) Jean-François Bert (maître d’enseignement et de recherche, université de Lausanne)

(maître d’enseignement et de recherche, université de Lausanne) Carmen Brando (ingénieure de recherche, EHESS)

(ingénieure de recherche, EHESS) Axel Le Roy (doctorant contractuel, Sorbonne Université)

(doctorant contractuel, Sorbonne Université) Nicole Dufournaud (chercheuse associée, EHESS)

(chercheuse associée, EHESS) Martin Vailly (ATER, Université de Strasbourg)

(ATER, Université de Strasbourg) Simon Dumas Primbault (post-doctorant, EPFL)

(post-doctorant, EPFL) Joachim Dornbusch (ingénieur de recherche, EHESS)

Développement : Damien Risterucci. Design : Wahid Mendil.