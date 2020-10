Plaisirs de Mémoire et d'Avenir, Revue des Cahiers André Beucler, n°8

"André Beucler : Sous le charme de la publicité"

Édition préfacée et annotée par Myriam Boucharenc

170 pages - Format 16 x 24 - Prix 15 euros

*

Présentation :

Tenté par le cinéma et par le journalisme, plus tard par la radio,

André Beucler céda aussi – le fait est moins connu – au « charme »

de la publicité. C’est par ce mot qu’il s’est plu à désigner la séduction

qu’exerça sur lui le décor changeant et coloré des affiches et des

vitrines, l’ingéniosité des prospectus et des catalogues, la féerie des

enseignes lumineuses : toute cette imagerie commerciale dans laquelle

les surréalistes virent l’une des manifestations du « merveilleux

moderne ».

À cette forme nouvelle de lyrisme du quotidien, il contribua de

multiples manières : en spectateur, en auteur et même en acteur de

la création publicitaire. Aux côtés de Cocteau, de Pierre Mac Orlan,

il prit la défense de celle que Cendrars nomma « la fleur de la vie

contemporaine ». Chroniqueur perspicace des réalisations les plus

marquantes de son temps, il collectionnait aussi pour sa rêverie

personnelle des brochures de voyages du monde entier. Comme

bon nombre d’écrivains de son temps, il mit sa plume au service

du commerce et de l’industrie, rédigeant de beaux articles pour

des catalogues, des programmes ou des revues d’entreprise. Il se fit

même éditeur de textes publicitaires et organisateur d’événements

promotionnels, jusqu’à ce que le triomphe du marketing et

l’avènement de la société de consommation vienne rompre le charme,

au tournant des années soixante.

Ce sont les diverses facettes de ce Beucler insolite que nous

découvre ce 8e numéro de Plaisirs de Mémoire et d’Avenir, en même

temps qu’un pan oublié de notre histoire culturelle : celui d’une

époque idyllique où littérature et publicité se donnaient rendez-vous

au carrefour de la poésie, du rêve et du désir.

*

Sommaire :

André Beucler. La tentation publicitaire, par R. Beucler

André Beucler sous le charme de la publicité, par M. Boucharenc

Poésie et publicité : un couple moderne

Publicité et poésie

La publicité

Poésie, paysage et publicité



Littérature publicitaire et bibliophilie commerciale

Livres et manuscrits

Invitations aux voyages

Littérature et publicité

Un grand peuple

L’esprit de clocher



Dessus et dessous des arts appliqués

Les meubles métalliques

Publicité pour la femme

Mannequins



Nouvelles invitations au voyage

Boutiques de rêve

Gare du Nord

Éloge du tourisme

Promesse de l’avion

Voyages de fleurs

L’enchantement de Cannes



Signé Paris

2.000 ans de souvenirs

Almanach de Paris An 2 000

Les Ateliers du goût

Péniche du Musée Grévin

Le Club de la Tour Eiffel