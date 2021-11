Le statut polygraphique et la structure hétérogène de l’Histoire des deux Indes invitent à réexaminer les méthodes et les stratégies employées par les rédacteurs, et amènent à lire le texte dans une double perspective : celle dictée par la tradition historiographique et celle suggérée, en parallèle, par les intrusions du discours philosophique. C’est ce dernier aspect que tâchent d’interroger les études ici réunies, en mettant l’accent sur le recyclage des sources et le croisement des voix textuelles (ce qui finit par « mettre en scène » une pluralité de visions sur les thématiques traitées), sur les phénomènes rhétoriques utilisés par les auteurs (apostrophes, commentaires, dialogues fictifs et apartés), et/ou sur les figures qui marquent la narration d’une polyphonie subjective.

The polygraphic status and the heterogeneous structure of the Histoire des deux Indes invite us to re-examine the methods and strategies employed by the editors, and lead us to read the text from a double perspective: that dictated by the historiographical tradition and that suggested, in parallel, by the intrusions of philosophical discourse. It is this latter aspect that the articles gathered here attempt to examine, focusing on the recycling of sources and the crossing of textual voices (which ends up "staging" a plurality of visions on the themes treated), on the rhetorical phenomena used by the authors (apostrophes, commentaries, fictitious dialogues and asides), and/or on the figures that mark the narrative with a subjective polyphony.

Introduction par Pierino Gallo 1

L’Histoire des deux Indes aux prises avec l’événement révolutionnaire,

ou le dévoilement public de la polygraphie : Diderot révolutionnaire versus

Raynal conservateur ? 4

Pascale Pellerin

« Altercolonialisme » en débats, au sein et autour de l’Histoire des deux

Indes face au miroir de la mer : historiographie et discours comparés sur

les pirateries 19

Erwan Aidat et Yves Terrades

Raynal géographe ? La construction et les représentations de l’espace dans

le livre VII de l’Histoire des deux Indes 37

Matthias Soubise

Deux conceptions opposées de l’empire chinois dans l’Histoire des

deux Indes 53

Li Ma

L’image des conquistadores et de l’Espagne dans l’Histoire des deux Indes :

un double regard 67

María José Villaverde

« Traduire » l’oralité – appel au pouvoir, dialogicité et prises de parole

non-européennes dans l’Histoire des deux Indes 85

Hans-Jürgen Lüsebrink

Le Philosophe, l’Européen et le Sauvage 100

Pierino Gallo

Entre rythme et mutisme : la figure de l’Africain dans l’Histoire des deux

Indes de 1780 112

Jonathan Camio



