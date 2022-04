Dossier René Guy Cadou.

On ne finit jamais de découvrir René Guy Cadou. À l’occasion du soixante-dixième anniversaire de sa disparition, les rééditions d’ouvrages épuisés depuis longtemps, voire de textes inédits, se multiplient.



La revue Phœnix ne pouvait manquer d’accompagner ces initiatives. Elle réunit en ce dossier huit contributeurs rendant hommage à l’étrange instituteur de Louisfert, Loire-Inférieure – ou plutôt «Loire Intérieure», comme dit si bellement Jean Rouaud. Contributions de Pierre Maubé, Gilles Baudry, Pierre Dhainaut, Yvon Le Men, Christian Moncelet, Marie-Christine Masset. Inédits de Reé Guy Cadou.

Le dossier est suivi des rubriques habituelles: partage des voix (poèmes de L.Yakimchuk, B.Fournier, B.Guérin, P.Mathy, J.-Y. Reuzeau...), éclairage (B.Dilasser et V.Segalen), Voix d'ailleurs (Y.Henry Holt et J.Rodriguez), Mémoire (hommage à J.Baude), Sporades (G. Le Brech, M.Heck, C. Forget, I.Papamoskhos), chroniques et notes de lecture.