Aufsätze



Anja Bandau:

Jacques Roumains Netzwerke im postrevolutionären Mexiko der 1940er Jahre: Anthropologie, Afroamerika und das deutsche

Exil [1–26]

Eszter Probszt:

Frauen, Zimmer – zur Verankerung von semiotischen Praktiken in Zsuzsa Bánks Schlafen werden wir später [27–38]

Barbara Puschmann-Nalenz:

Disease as a Chance for New Consciousness in the English Novel [39–61]

Fabian Saner:

Dislokation, Relokation – Restitution? Die Aporie ästhetischer 'Heilung', die Taktik des Schriftstellers und die gemischten Gefühle in der Debatte um W.G. Sebald [62–82]

Alfred Sproede:

"Mazepinstvo" and other Ukrainian Vexations Featured in Russian Conspiracy Theories (from Poltava 1709 to the Maidan Revolt and After) [83–112]

Jutta Weiser:

Nordafrikanische Bekenntnisse. Identität, Kolonialität und Muttersprache bei Augustinus und Derrida [113–135]







Rezensionen



Maximilian Bach:

Ralf Schuster (Hg.) (2021): Literarische Kooperation im Barock. Untersuchungen zur Zusammenarbeit von Autoren im 17. Jahrhundert. Passau: Ralf Schuster Verlag. [136–140]

Daniel Fliege:

Vittoria Colonna (2020): La raccolta di rime per Michelangelo, hg. und kommentiert von Veronica Copello. Florenz, Società Editrice Fiorentina. [141–145]

Barbara von Reibnitz:

Sibylle Schönborn (Hg.) (2021/2022): Max Herrmann-Neiße, Kritiken und Essays (1909–1939). Kritische Edition. Bielefeld: Aisthesis Verlag. Bd. 1 (1909–1920), hg. von Beata Giblak unter Mitarbeit von Fabian Wilhelmi und Simone Zupfer (2021); Bd. 2 (1921–1924), hg. von Simone Zupfer unter Mitarbeit von Beata Giblak, Madlen Kazmierczak und Fabian Wilhelmi (2022). [146–149]

Jordan Lee Schnee:

Dettke, Julia (2021): Raumtexte. Georges Perec und die Räumlichkeit der Literatur. Paderborn, Germany: Fink. [150–152]

Lieselotte Steinbrügge:

Marijana Erstić, Gregor Schuhen, Christian von Tschilschke (Hg.) (2021): "Madame Bovary, c'est nous!" Lektüren eines Jahrhundertromans. Bielefeld: transcript. [153–155]

Forum



Judith Hoffmann / Daniel Winkler:

In Gedenken an Friederike Hassauer (1951–2021) [156–158]

Gerhard Poppenberg:

Präsenz und Repräsentation. Überlegungen beim Lesen von Sven Jakstet, Johannes Gebhardt, Johanna Abel (2021): Präsenzeffekte. Die Inszenierung der "Sagrada Forma" im Real Monasterio de El Escorial. Göttingen: Wallstein. [159–165]