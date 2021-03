Philosophique, 2021

"Le commun, la métaphysique"

Louis UCCIANI (dir.)

P.U.F.C., 2021

DESCRIPTION

Le numéro de philosophique de cette année articulé autour de la notion du commun et de la question de la métaphysique, nous permet d'aborder différents thèmes et différents auteurs. Paradoxalement, apparaît une continuité entre les deux thèmes notamment quand ils sont abordés à partir d'auteurs comme Schopenhauer ou Husserl. Nous trouverons ici par exemple une étude sur l'approche épistémologique du commun, mais aussi une proposition autour de Husserl, Aniel ou Schopenhauer voire même Stirner. Des études autour de la métaphysique aujourd'hui et des analyses de jeunes chercheurs prenant pour objet Kant ou, dans une vision plus anthropologique, notre crise contemporaine

SOMMAIRE

La science et le commun

Sarah Carvalho

La variété des perspectives chez Arendt : l'édification du monde commun par la fenêtre

Lucie Jeanguyot

Kant : la nécessité au fondement de l'idée de communauté humaine

Angèle L'hôte

L'escamotage du commun

Agathe Huet

Vers une société d'uniques ?

Roméo Delatte

Schopenhauer ou les deux portes de la conscience

Louis Ucciani

La croyance au fini

Jean-Michel Le Lannou

La Puissance d’être et le besoin de métaphysique

Alexandre Lissner

Philosophie première comme expérience transcendantale du sujet chez Husserl

André Simha

La métaphysique ou l’infini amour de soi selon Le Lannou

Marion Marchal

NOTES DE LECTURE

Les transformations technologiques du sublime

Michaël Crevoisier

Capitalisme et relations négatives en amour

Samuel Chaîneau

Hegel dans Marx

Guillaume Méjat

