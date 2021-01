Philologie et critique littéraire dans l’approche du texte médiéval (Journée CUSO, Fribourg, Suisse)

Université de Fribourg (Suisse)

« Philologie et critique littéraire dans l’approche du texte médiéval »

Conférence Universitaire de Suisse Occidentale – Programme doctoral en études médiévales

Jeudi 18 mars 2021 – Université de Fribourg (Suisse)



Cette journée de formation doctorale se propose de favoriser le dialogue interdisciplinaire en interrogeant la place respective de la philologie et de l’herméneutique dans l’approche des textes médiévaux. Elle souhaite inviter les participant·e·s à considérer la complémentarité de ces deux disciplines, à questionner la façon dont elles s’articulent dans leurs propres travaux de recherche, ainsi qu’à évaluer les bénéfices et les inconvénients éventuels d’une pratique hybride dans l’étude de la littérature médiévale.



Programme

Conférences

La journée s’ouvrira sur une série de conférences données par trois spécialistes des langues et des littératures françaises et latines du Moyen Âge. Fondées sur des lectures préalables proposées aux participant·e·s, les conférences adopteront une perspective méthodologique appuyée sur des études de cas et seront largement ouvertes à la discussion.

Atelier doctoral

La journée sera complétée par un atelier durant lequel trois doctorant·e·s présenteront leurs travaux de recherche afin d’examiner la façon dont philologie et critique littéraire y dialoguent. En fin d’après-midi, un temps de discussion collective permettra aux conférencier·e·s d’apporter l’éclairage de leur expérience sur les questions et les problèmes soulevés par les doctorant·e·s.

*

Jeudi 18 mars 2021 – Université de Fribourg (Suisse)

09h15 Accueil

09h30 Conférence de Jean-Yves Tilliette (Université de Genève, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres) : « Entre science et passion : les Lettres de deux amants, un cas d’école »

10h30 Pause café

11h00 Conférence de Fanny Maillet (Université de Zurich) : « Promenades au cœur de la Revue critique de philologie romane : un modèle de dialogue entre critiques et philologues ? »

12h00 Déjeuner

13h30 Conférence de Mattia Cavagna (Université catholique de Louvain) : « Expériences de critique textuelle, entre réflexion et imposture »

14h30 Communications des doctorant·e·s

15h30 Discussion collective

16h30 Fin des travaux

Un remboursement des frais de trajet est prévu pour les doctorant·e·s membres de la CUSO selon les modalités habituelles. La pause café et le repas de midi sont offerts à tout·e·s les participant·e·s dans la limite du budget disponible. Aucun autre défraiement n’est prévu.

*

Appel à contributions

Les propositions pour des communications données par des doctorant·e·s, d’une durée de 20 minutes, sont attendues pour le 14 février 2021 à l’adresse suivante : thibaut.radomme@unifr.ch

Il est évidemment possible pour les doctorant·e·s d’assister à la journée sans présenter de communication.

*

Informations complémentaires et inscriptions CUSO :

https://www.cuso.ch/activity/?p=3448&uid=5622

Inscriptions non-CUSO : thibaut.radomme@unifr.ch