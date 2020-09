Philippe De Vita, Dictionnaire Jean Renoir. Du cinéaste à l'écrivain,

Honoré Champion, collection "Champion Les Dictionnaires", 2020.

EAN13 : 9782380960105.

2019 a été l'année d'un double anniversaire : le centenaire de la mort de Pierre-Auguste Renoir a été célébré ; son fils le cinéaste Jean Renoir a disparu il y a quarante ans. Pour la première fois paraît un dictionnaire consacré à ce dernier.

Cet ouvrage est sous-titré « Du cinéaste à l'écrivain », car son auteur cherche à évoquer le désenchantement progressif de Renoir vis-à-vis du cinéma qui l'a conduit à se réfugier à partir des années cinquante dans l'écriture de divers ouvrages : romans, pièces de théâtre, mémoires, biographie de son père. Alors que Renoir a eu longtemps la réputation d'être un homme épris d'oralité et désireux d'improviser ses films, le dictionnaire cherche à montrer que l'écrit a occupé une place prépondérante tout le long de sa carrière : Renoir a souvent rédigé ses propres scénarios et à partir de 1941, lorsqu'il s'exile aux Etats-Unis à cause de la guerre, il archive sa correspondance, car elle acquiert une importance existentielle et constitue un véritable atelier d'écriture.

Cet ouvrage souligne comment l'œuvre est imbriquée dans la vie de l'artiste, en s'appuyant, comme source principale, sur cette correspondance en partie inédite, qui est abondamment citée pour donner à lire le style de Renoir. Pour la première fois, une correspondance de cinéaste est étudiée à la fois comme un ensemble de documents et une série de discours.

Les films et les œuvres écrites reçoivent une entrée spécifique. Le réseau épistolaire est retracé à travers les nombreuses relations nouées avec d'autres cinéastes (François Truffaut, Robert Flaherty), avec des écrivains et scénaristes (Georges Simenon, Saint-Exupéry, Charles Spaak, Clifford Odets, Rumer Godden...), avec des acteurs (Ingrid Bergman, Gérard Philipe, Jeanne Moreau...), avec des producteurs (Pierre Braunberger, Darryl F. Zanuck...) Des lieux de sa vie, des thèmes liés à son œuvre et à ses méthodes de travail figurent également dans le dictionnaire.

En tout sont proposées plus de cent-vingt entrées, qui cherchent à combiner les perspectives historique, esthétique, biographique et littéraire. Les analyses s'appuient sur les travaux de chercheurs français et anglo-saxons de différents domaines et de différentes époques, depuis les études pionnières sur Renoir jusqu'aux analyses les plus récentes.

*

Philippe De Vita est docteur en langue et littérature françaises et chercheur associé au Laboratoire POLEN de l'Université d'Orléans. Ses recherches portent sur les relations entre cinéma et littérature.

Il a publié deux ouvrages : Jean Renoir épistolier. Fragments autobiographiques d'un honnête homme (2015) et "Penser vers l'autre" : Godard en entretien (2017) aux éditions L'Harmattan.

Il est membre du comité de rédaction de la revue Épistolaire.