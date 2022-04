« L’électron libre de la Nouvelle Vague, l’aventurier animé d’une immense curiosité qui, des quatre coins du monde, rapportait et racontait la vie des gens : qui d’autre que Louis Malle a créé une œuvre aussi complète ? » (Wes Anderson)

Voilà bien, en effet, une œuvre à la fois protéiforme et profondément cohérente, imprévisible et inclassable qu’il importe aujourd’hui de réexaminer dans sa plus grande amplitude, de déployer dans tous ses états afin de mieux en apprécier les richesses insoupçonnées.



Pour ce faire, la carrière de Louis Malle est ici replacée – de la manière la plus juste possible – au sein de contextes multiples : l’histoire du cinéma français, l’industrie hollywoodienne, le cinéma américain indépendant, la production internationale. L’ouvrage évoque aussi la question de l’adaptation, et plus généralement, l’histoire littéraire et intellectuelle ; les rapports entre le cinéma et la musique ; le documentaire et la fiction ; les relations sociales et les soubresauts de l’histoire.



Outre des textes monographiques s’attachant aux multiples sommets de la filmographie de Louis Malle, d’Ascenseur pour l’échafaud à Au revoir les enfants, et des essais transversaux s’intéressant à des questions plus larges, techniques ou thématiques, ce volume comporte une version scénaristique inédite et fascinante d’un des projets inaboutis qui hantèrent Malle tout au long de sa carrière : l’adaptation de Victory de Joseph Conrad. Last but not least, Volker Schlöndorff, Susan Sarandon et Wes Anderson apportent leur généreux témoignage.

Philippe Met est professeur de littérature française et en études cinématographiques à l’Université de Pennsylvanie aux États-Unis, et rédacteur en chef de la revue French Forum. Dernier ouvrage paru : Ponge et le cinéma (Nouvelles Éditions Place, 2019).