Anthologie protestante de la poésie française

Philippe François

Genève, Labor et Fides, 2020.

*

528 p.

ISBN : 978-2-8309-1727-7

29,00 CHF

*

Cette anthologie est constituée de textes poétiques d’auteurs protestants ou assimilés (Marot, Bèze, Aubigné, Du Bartas, Drelincourt, Peyrat, Siefert, Dadelsen, Eigeldinger, Chessex, etc.) mais aussi de textes sur le protestantisme d’auteurs non protestants (Voltaire, Hugo, Vigny, Pierre Emmanuel, etc.) ainsi que de textes résolument antiprotestants (Ronsard, Baudelaire, Verlaine, Claudel, etc.).

Une introduction retrace l’évolution des liens entre protestantisme et poésie française, en partant du deuxième tiers du XVIe siècle, dominé par la constitution du Psautier huguenot, le troisième tiers marqué par les guerres de Religion, le XVIIe siècle relativement apaisé de l’Édit de Nantes, le XVIIIe douloureux de la Révocation de l’Édit de Nantes, le XIXe revisitant l’histoire du protestantisme et les XXe et XXIe animés par les poètes suisses.

Cet ouvrage adopte un classement thématique: Bible (poèmes présentés selon l’ordre des livres bibliques), Histoire (selon la chronologie des événements cités dans les poèmes), et Liturgie (ce qui relève du cultuel).