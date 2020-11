PHILIPPE FOREST

Éloge de l'aplomb. Et autres textes sur l'art et la peinture

Collection Art et Artistes, Gallimard

Parution : 12-11-2020

216 p. — ISBN : 9782072843389.

« Tout a commencé sur un malentendu », explique Philippe Forest préfaçant ses « textes sur l’art ». Allant de Hubert Robert et Hippolyte Flandrin pour le passé, Picasso et Chagall pour le XXesiècle, jusqu’à Fabrice Hybert et Yayoi Kusama pour le contemporain, ils se trouvent réunis dans l’ouvrage qui paraît aujourd’hui.

Comme ses essais sur Raymond Hains ou Araki Nobuyoshi, publiés déjà dans la collection « Art et Artistes » en 2004 et 2008, ils sont nés des chroniques littéraires que le romancier donnait dans le magazine d’art contemporain art press et qui lui ont valu, depuis vingt ans, d’être régulièrement sollicité afin d’écrire également sur un domaine qui, pourtant, a priori, n’était pas le sien.

L’art, reconnaît Philippe Forest, appartient d’abord aux artistes et aux historiens de l’art, aux créateurs et aux critiques. « Mais, ajoute-t-il, à côté de celui qu’ils tiennent, un autre discours sur l’art est également possible qui assume explicitement sa dimension subjective et l’ignorance relative sur laquelle il repose. »

C’est pourquoi Éloge de l’aplomb appartient de plein droit à l’œuvre littéraire de Philippe Forest, à l’intérieur de laquelle ce nouveau livre entre en résonance avec tous les autres.

