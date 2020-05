Penser et agir à la Renaissance

/ Thought and Action in the Renaissance

sous la direction de Philippe DESAN, Véronique FERRER

Droz, coll. "Cahiers d'Humanisme et Renaissance"

EAN : 9782600060073

Date de publication du format : 27/02/2020

Nb de pages : 568

Durant la Renaissance, la France, l’Espagne, l’Angleterre, l’Italie, la Pologne, la Suisse produisent des penseurs qui deviennent de plus en plus conscients de la proximité des événements politiques susceptibles d’influencer leurs réflexions. Nul n’échappe à l’emprise de l’histoire immédiate qui structure et détermine toute démarche intellectuelle.

L’image du penseur ou du savant, distant du tumulte du monde, retiré dans son cabinet et étudiant les textes classiques, est fortement remise en cause. Pour certains, l’écriture est un engagement, pour d’autres un refuge ; mais, dans tous les cas, la pensée se définit presque toujours par rapport à des actions sur le terrain qu’il est impossible d’ignorer. Même les silences peuvent être interprétés comme des actions.

Cet ouvrage propose de reprendre à neuf le débat entre pensée et action en l’examinant à la lumière d’une histoire en proie à des transformations spectaculaires sur le plan politique et économique et tourmentée par des guerres violentes sous couvert de religion.

TABLE DES MATIÈRES



Philippe DESAN & Véronique FERRER

Avant-propos. Les penseurs à l’épreuve de l’histoire



PENSER EN ACTES



Marie BARRAL-BARON

Érasme et la censure : perspective renversée



Marina MESTRE ZARAGOZÁ

L’engagement de Jean-Louis Vivès pour la paix : le De concordia et discordia (1529)



Marie-Claire PHÉLIPPEAU

Thomas More : un utopiste sans illusions



Véronique FERRER

La Réforme en actes. L’exemple de Guillaume Farel (1489-1565)



Olivier MILLET

Penser et agir à la Renaissance : Michel Servet (Restitutio) et Jean Calvin (Reformatio), deux figures parallèles et opposées



Max ENGAMMARE

Calvin et la suppression des fêtes chrétiennes à Genève (1538-1550)



AGIR EN PENSANT



Denis CROUZET

Penser en actes et agir en pensées : Charles Quint empereur historien et pédagogue



Concetta CAVALLINI

Écrire et faire l’histoire : Guichardin, Jove et la France. Questions de langue



Mireille HUCHON

Rabelais : « agir en homme de pensée et penser en homme d’action »



Rosanna GORRIS CAMOS

Le cygne malade et l’hellébore : Jacques Grévin, poète, traducteur et homme de science engagé



Marie-Christine GOMEZ-GÉRAUD

Penser en des temps « de grands troubles et brouillis » : Sébastien Castellion devant les misères de ce temps



Philippe DESAN

Étienne de La Boétie ou la pensée qui se suffit à elle-même



ENTRE ACTION ET CONTEMPLATION



Eugenio REFINI

Struggling with power: Alessandro Piccolomini between vita activa and vita contemplativa



Sara MIGLIETTI

Jean Bodin on action and contemplation: a reappraisal



Loris PETRIS

Écriture et politique du juste milieu chez Michel de L’Hospital



Ingrid A. R. DE SMET

« Vir ad publicam utilitatem natus » : action, pensée et loisir chez Jacques Auguste de Thou



POLITIQUE ET ACTION MILITANTE



John P. MCCORMICK

Machiavelli, popular resistance and the curious case of the Ciompi revolt



George HOFFMANN

Montaigne’s militant profession of faith



Frank LESTRINGANT

« Transpositions de chronologie » : Montaigne relisant Gomara



Hugues DAUSSY

François Hotman, inspirateur de la pensée politique huguenote



Jean BALSAMO

Charles, cardinal of Lorraine (1525-1574): patronage, politics and piety



Amy GRAVES MONROE

François de La Noue and the ethics of action



L’ENGAGEMENT DES PHILOSOPHES



Armando MAGGI

Thought and action in natural philosophy: Cardano and Della Porta



Thierry GONTIER

Saturne ou Jupiter ? Spéculation et action chez Francis Bacon



Steffen HUBER

The philosopher’s refusal of action: Andreas Fricius Modrevius (1503-1572)



Éléments de bibliographie critique



Index nominum

