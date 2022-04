Studia Universitatis Babeș-Bolyai Philologia, Cluj-Napoca, Roumanie

Le terme « imaginaire » a une longue tradition en Europe et surtout en France, grâce aux travaux de Gilbert Durand (Les structures anthropologiques de l’imaginaire) et de Jean-Jacques Wunenburger (L’imaginaire). Au fil des années, l’imaginaire a reflété la connexion de différents ensembles d’images culturelles, artistiques, littéraires, linguistiques, religieuses, sociales et historiques à la notion d’identité, liant le terme à l’esthétique et à la réception. Différentes directions articulent donc le concept d’« imaginaire » aujourd’hui. Au-delà de l’exploration du Moi par rapport aux autres, la réalité, la fiction, l’histoire et la mémoire ont également été réévaluées à l’aune de l’imaginaire.



Tenant compte de ces perspectives, le présent numéro se propose d’analyser l'imaginaire à l’égard de la Scandinavie. La culture, la linguistique et le canon littéraire norvégiens, suédois et danois sont souvent perçus comme des structures faisant partie, au-delà de la complexité multilingue et multiculturelle inhérente, d’un imaginaire scandinave homogène. Renvoyant à un ensemble complexe d’éléments – comprenant à la fois poèmes eddiques, sagas, histoires ou personnages fantastiques (comme les trolls) et véhiculant diverses croyances et coutumes anthropologiques, historiques ou religieuses –, l’imaginaire culturel scandinave gagne du terrain dans les préoccupations philologiques récentes. Dans Story and Emotion : A Study in Affective Narratology, Per Thomas Andersen prend en considération la manière dont différents états d’esprit sont abordés dans la littérature, la philosophie ou la psychologie à partir d’un contexte culturel scandinave. Les 25 essais sur le canon littéraire norvégien édités par Stig Sæterbakken et Janike Kampevold Larsen (Norsk litterær kanon, 2008) présentent l'imaginaire littéraire à travers différentes grilles de lecture. Dans le sixième tome de la Norsk idéhistorie. Et lite land i verden, Trond Berg Eriksen, Andreas Hompland et Eivind Tjønneland examinent la culture norvégienne depuis 1950 à travers plusieurs sujets tels la littérature, la politique, les médias, l’éducation ou la religion.



Outre la littérature et la culture, un autre élément lié à l’imaginaire scandinave est l’utilisation de la langue, base du patrimoine culturel, de l’identité et de l’interaction sociale. L’imaginaire scandinave peut ainsi s’exprimer également à travers l’analyse des dialectes, des études contrastives sur la langue écrite et parlée ou des traductions de textes fictifs et non-fictionnels. Au cours des dernières décennies, on a remarqué une orientation de l’imaginaire littéraire et linguistique scandinave vers l’écocritique (Henning Howlid Wærp, Hele livet en vandrer i naturen, 2018), l’espace, le non-espace, la temporalité, la réécriture des mythes ou bien la littérature de voyage.



Le présent numéro se propose de faire un état des lieux de telles approches de l’imaginaire scandinave, surpris dans toute sa complexité. Nous accepterons ainsi des contributions portant sur la question de l’imaginaire scandinave ou faisant référence à l’espace littéraire et linguistique du Nord.



Puisque la littérature peut être, comme le dit Nilsson Louise dans Mediating the North in Crime Fiction, « une négociation entre le contenu et les contextes [...] une compréhension de l’interaction entre l’imaginaire culturel et la production littéraire » (n.t.), les travaux sur l’imaginaire scandinave peuvent aborder les thèmes suivants :

· Mythes et mythologie (aspects et symboles culturels en littérature, écriture et réécriture de mythes, personnages et êtres fabuleux (trolls, huldres, etc.) ;

· L’univers littéraire et fictionnel (réflexions sur la littérature canonique et/ou contemporaine scandinave) ;

· La littérature scandinave en rapport avec l’espace, le temps et la mémoire ;

· La littérature scandinave (théâtre, essai, poésie, roman, nouvelle, littérature pour enfants, littérature fantastique), vue à travers un prisme historique, sociologique, religieux ;

· La littérature de voyage dans l’imaginaire scandinave ;

· Traductions de littérature fictionnelle et non-fictionnelle de l’espace scandinave :

· Dialectes, dialectologie, études contrastives sur la langue écrite et parlée.





Le numéro peut accueillir des articles d’environs 5000-7000 mots (y compris les références bibliographiques), rédigés en anglais, norvégien ou français. Ils doivent être accompagnés de résumés de 250 mots, tant en anglais qu’en roumain. Dans le cas d’études appartenant à des auteurs qui ne connaissent pas le roumain, les éditeurs de la revue prendront en charge la traduction des résumés de l’anglais vers le roumain.



La revue Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia est publiée sous forme imprimée (ISSN : 1220-0484) et en ligne (2065-9652), étant indexée dans les bases de données internationales suivantes : ERIHPLUS, CEEOL, EBSCO Host, PROQUEST et Web of Science ESCI http://studia.ubbcluj.ro/serii/philologia/philologia_indexari_en.html.





