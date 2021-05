Université Cheikh Anta Diop Dakar

Perspectives sur les autobiographies féminines d'Afrique et de la Diaspora

29-30 mars 2022



Le continent africain et sa diaspora recèlent une riche production de récits autobiographiques écrits par des femmes. Ces autobiographies sont formulées à travers un large éventail de genres littéraires comme le récit de vie, le journal intime, le roman et la poésie, etc. Les auteures de tels écrits, originaires d’Afrique subsaharienne, du Maghreb, des Amériques, et même de l’Europe en tant qu’émigrés appartiennent à des réalités socioculturelles hétéroclites. Au fil des ans, elles ont défié les lois patriarcales, notamment celles qui musèlent et étouffent la parole féminine qui invite à l’expression de soi. En tant que victimes, elles ont formulé par le prisme d’une souffrance atypique toutes les contingences qui constituent l’univers de la femme, telles que les luttes, les déceptions, les sacrifices, et les attentes inhérents à la condition féminine en Afrique.

La femme africaine évolue encore dans un espace aux traditions immémoriales hostiles à l’épanouissement de son potentiel en dépit des indépendances et du développement économique. Etre à la fois femme et africaine suppose un combat constant pour l’émancipation qui dicte une présence dans tous les secteurs de la vie, engagement débouchant inexorablement sur des conséquences désastreuses comme l'exil, le rejet, le divorce et le mépris. L’écriture est donc pour les femmes du continent l’unique moyen de se dire et de dire ses congénères, de se prémunir contre toute forme d’injustice, qu’elle soit socio-économique ou juridique. Ces formes d’injustice multiséculaires sont la conséquence directe des lois imposées par les hommes et pour les hommes. Muselées par les traditions qui leur empêchent de s’exprimer publiquement à travers leur véritable identité, les femmes masquées sous leurs pseudonymes investissent l’espace de l’écriture pour relater et témoigner de ce qu’elles ont toujours enduré. Sous ce rapport, publier sa vie intime est considéré à la fois comme une démarche thérapeutique et une posture solidaire à l’endroit de leurs consœurs appartenant à différents contextes géographiques, culturels, linguistiques, et religieux de l'Afrique. De ce constat ressort la notion selon laquelle la définition et l’intégrité de la femme n’ont de sens que par rapport à son existence aux côtés de l'homme dans toute sa plénitude statutaire de père, de frère, d’époux, … En Afrique, les autobiographies féminines regorgent d’inégalités de genre, de cris de détresse, de mal-être, de rêves, d’ambitions, de quête de soi,…etc. De plus, ces textes sont jalonnés d’héritage millénaire du continent africain (contes, proverbes, sentences,…), et contribuent ainsi à la sauvegarde de la culture orale.

Ce colloque international a pour ambition d’examiner les autobiographies féminines d’Afrique et de la diaspora (durant les périodes coloniales et post-coloniales) afin de mieux faire entendre les divers messages que les femmes noires y véhiculent à travers leurs différentes sphères temporelles, géographiques, et socio-culturelles

Bien qu’il ait un foisonnement d’écrits de ce genre, beaucoup d’œuvres restent encore méconnues du grand public. C’est pourquoi notre rencontre se positionne comme une réelle opportunité pour davantage porter ces écrits peu explorés à la connaissance du public.

Ce colloque s’adresse aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs, aux doctorants, des sciences humaines et sociales, ainsi que des langues et lettres, affiliés aux universités, centres de recherches, ONG et sociétés civiles d’Afrique et du monde entier, afin de présenter et d’échanger sur les écrits autobiographiques féminins de l’Afrique et de la diaspora.

À l’issue de ce colloque, il est envisagé la publication d’un nombre de communications retenues par le comité scientifique. Elles seront revues, si nécessaire, par leurs auteurs et soumises dans le délai imparti.

Objectifs du colloque :

À travers les différentes communications orales qui seront présentées autour des écrits autobiographiques par les femmes africaines, les objectifs suivants sont visés :

- Comprendre la complexité des parcours féminins en Afrique;

- Cerner la réalité féminine en Afrique ;

- Analyser les relations hommes-femmes en Afrique ;

- Appréhender les sociétés patriarcales en Afrique et particulièrement comment les femmes y négocient leur insertion

- S’informer et informer sur les conditions de vie et d’émancipation de la femme africaine.

- Apprécier le poids des lois ancestrales et patriarcales dans le développement moral et intellectuel de la femme en Afrique.

- Comprendre comment les femmes se construisent et se représentent dans leurs récits de vie

- Prendre connaissance de leurs luttes à travers le temps et les espaces

- Saisir les enjeux esthétiques et éthiques de l’écriture intime chez les femmes

- Comprendre les spécificités des autobiographies féminines en Afrique et diaspora

- Comprendre les interactions entre l’autobiographie et les questions d’identités

- S’imprégner des nouvelles perspectives sur l’évolution de l’autobiographie des femmes en Afrique et dans la diaspora.



Axes du colloque:

Axe 1 : Autobiographies de femmes et sociétés patriarcales ;

Axe 2 : Autobiographies de femmes et rôles historiques;

Axe 3 : Autobiographies de femmes, émancipation et leadership : éducation, travail rémunéré propriété privée, statut politique;

Axe 4: Autobiographies de femmes : enjeux esthétiques et éthiques;

Axe 5 : Autobiographies de femmes et visualisation du corps;

Axe 6 : Autobiographies de femmes et thérapie;

Axe7 : Autobiographies de femmes et identités;

Axe 8 : Autobiographies de femmes et nouvelles perspectives. (Mondialisation, immigration, hybridité, digitalisation, le mentorat, le vedettariat et célébrité (à travers le sport, la musique, le cinéma), engagement civil et politique, etc.



Langues du colloque : Français et anglais

*

Les propositions de communications sont à envoyer, simultanément, aux trois adresses suivantes :

autobiographiesfemmesafrique@gmail.com;

fatoumatakeita808@gmail.com,

rachi130@yahoo.fr



Dates à retenir :

Envoi des propositions de communications : Au plus tard le 5 septembre 2021

Notifications d’acceptation aux auteurs des communications retenues : Entre le 10 et le 15 novembre 2021

Tenue du colloque : 29 et 30 mars 2022





Organisatrices du colloque :

Pr. Mariame WANE LY, Département d’Etudes Anglophones, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (Université Cheikh Anta Diop- Dakar, Sénégal)

Dr. Rachida SADOUNI, Département de Français, Faculté des Lettres et des Langues (Université Blida 2, Algérie)

Dr. Fatoumata KEITA, Département d’Anglais, Faculté des Lettres, des Langues et des Sciences du Langage (Université des Lettre et des Sciences Humaines- Bamako, Mali)

Comité scientifique :

Présidente du comité scientifique :

Pr. Fatou Sow, université Cheikh Anta Diop - Dakar (Sénégal)

Membres du comité scientifique :

Pr. Djénéba TRAORE, Institut de l’Afrique de l’Ouest (Cap Vert)

Pr. Mariame WANE LY, université Cheikh Anta Diop - Dakar (Sénégal)

Pr. Felicia OLUCHUKWU ASADU, université Nnamdi Azikwe (Nigeria)

Pr. Gertrude KAZOVIYO, université du Burundi (Burundi)

Dr. Fatoumata KEITA, université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (Mali)

Dr. Magdalena MALINOWSKA, université de Silésie à Katowice (Pologne)

Dr. Faten KOBROSLI, université libanaise (Liban)

Dr. Rachida SADOUNI, université Blida 2 (Algérie)

Dr. Boutheina ATHAMNIA, université Alger 2 (Algérie)

Dr. Fouzia AMROUCHE, université M’Sila (Algérie)

Dr. Amira SOUAMES, université M’Sila (Algérie)

Dr. Tagrid ABOOD, université Bagdad (Irak)

Dr. Olfa GANDOUZ, université Monastir (Tunisie) ; université Sattam (Arabie Saoudite)

Dr. Naima EL MAGHNOUGI, université Mohamed V - Rabat (Maroc)

Dr. Michaela MUDURE, université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (Roumanie)

Dr. Voichita-Maria SASU, université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (Roumanie)

Dr. Simona JISA, université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (Roumanie)

Dr. Elena ODJO, université de Craiova (Roumanie)

Dr. Michèle SELLÉS LEFRANC, IMAF/EHESS Aubervilliers-Paris (France)

Pr. Omar SOUGOU, université Gaston Berger de Saint- Louis (Sénégal)

Pr. Badara SALL, université Gaston Berger de Saint- Louis (Sénégal)

Pr. Richard AJAH, université d’Uyo (Nigeria)

Dr. Badreddine LOUCIF, université Khenchela (Algérie)

Dr. Jamal ZEMRANI, université Abdelmalek Essaâdi - Tétouan (Maroc)

Dr. Brian ZUCCALA, université Witwatersrand (Afrique du Sud)

Dr. Buata B. MALELA, université de Mayotte ; université Rouen (France)

Dr. Mamadou FAYE, université Cheikh Anta Diop - Dakar (Sénégal)

Dr. Sally BA, université Cheikh Anta Diop - Dakar (Sénégal)

Dr. Jędrzej PAWLICKI, université Adam Mickiewicz à Poznań (Pologne)

Dr. Constant AGUESSY, université de Parakou (Benin)

Dr. Ousmane NGOM, université Gaston Berger de Saint- Louis (Sénégal)

Dr. Khadidiatou DIALLO, université Gaston Berger de Saint- Louis (Sénégal)



Notes importantes :

1. Les propositions de communications doivent IMPERATIVEMENT être envoyées selon la fiche de participation insérée à la fin du présent appel, et comme document Word joint à l’email. Toute proposition de communication envoyée sous une autre forme ne sera pas acceptée et ne sera pas évaluée par le comité scientifique.

2. Les frais de participation au colloque s’élèvent à 40 000 F CFA.

3. Les frais de déplacement et de séjour sont à la charge des participants.



