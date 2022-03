Université de Vilnius

UNIVERSITÉ DE VILNIUS

UNIVERSITÉ DE BIALYSTOK

IIIème Colloque International INSPIRATIONS

Perspectives de langue(s) dans les littératures d’expression française

3-4 novembre 2022 à Vilnius



Conférencière confirmée professeure Nathalie Edwards (Université d‘Adelaide)



INSPIRATIONS est le titre d’un cycle de colloques internationaux conçu pour initier un dialogue entre les spécialistes de différents domaines des sciences humaines et créer une plateforme d’échange d’idées et de regards sur un thème choisi.



Le prochain colloque INSPIRATIONS, coorganisé par l’Université de Vilnius et l’Université de Białystok, se déroulera au mois de novembre 2022 à Vilnius. Nous vous invitons à réfléchir sur ce thème :

« Perspectives de langue(s) dans les littératures d’expression française »



Les débats académiques récents dans le domaine des littératures d’expression française se sont concentrés sur leur diversité et leur richesse géographique, culturelle et linguistique. La problématique de la langue ou plutôt des langues s’annonce comme un champ d’interrogation riche dans le domaine des recherches littéraires sur le plan diégétique et extradiégétique. Et l’étude des contacts entre le monde des francosphères et d’autres pays, d’autres cultures et d’autres langues ne feraient que les enrichir. Notre questionnement sur les littératures d’expression française peut concerner, entre autres, les axes thématiques suivants, sans que cette liste soit exhaustive :





Langue(s) d’écriture vs langue(s) parlées

écriture écophonique

translinguisme

bilinguisme

multilinguisme

hétérolinguisme

hétéroglossie

langue maternelle

hybridité linguistique

littérature-monde en français

représentations d’apprentissage des langues dans la littérature

traductions et auto-traductions

représentations du mutisme dans la littérature

dialectes régionaux et nationaux dans la littérature

créolisation

oralité dans la littérature

littérature comme rhizome …



Le Comité scientifique examinera également des propositions de sessions complètes portant soit sur les thèmes ci-dessus, soit sur les différents domaines des études de littératures d’expression française.



Comité d’organisation :



· Liucija Černiuvienė (Université de Vilnius, Lituanie)

· Genovaitė Dručkutė (Université de Vilnius, Lituanie)

· Eglė Kačkutė (Université de Vilnius, Lituanie)

· Małgorzata Kamecka (Université de Bialystok)

· Edyta Sacharewicz (Université de Bialystok, Pologne)

· Jonė Šulcaitė-Brollo (Université de Vilnius, Lituanie)



Comité scientifique :



· Vytautas Bikulčius (Université de Vilnius, Lituanie)

· Liucija Černiuvienė (Université de Vilnius, Lituanie)

· Genovaitė Dručkutė (Université de Vilnius, Lituanie)

· Geneviève Guetemme (Université d’Orléans, France)

· Eglė Kačkutė (Université de Vilnius, Lituanie)

· Józef Kwaterko (Université de Varsovie, Pologne)

· Judyta Zbierska-Mościcka (Université de Varsovie, Pologne)

· Magdalena Zdrada-Cok (Université de Silésie, Pologne)

· Agnieszka Włoczewska (Université de Bialystok, Pologne)



MODALITÉS PRATIQUES

Langue du colloque et des publications : le français. Les communications se feront en français, elles n’excèderont pas 20 minutes et seront suivies de 10 minutes de discussions.



Calendrier du colloque :



• 31 mai 2022 – date limite de la réception des propositions de communication

• 1 juillet 2022 – notification aux auteurs

• 3-4 novembre 2022 – colloque à l’Université de Vilnius

• 2023 – publication des contributions retenues



Frais d’inscription : 100 Euros – à payer avant la fin octobre 2022

Les frais de participation couvriront en partie la production de documents relatifs au colloque, la publication des articles, les pauses café/thé.

La déclaration de la participation au colloque équivaut à l'acceptation du traitement, par l'organisateur, des données personnelles aux fins relatives à l'organisation du colloque (contact par e-mail ou par téléphone, publication du nom et du prénom, de l'affiliation et du statut dans le programme du colloque).



Fiche d’inscription (à envoyer par e-mail à perspectives@flf.vu.lt avant le 31 mai 2022) devra comporter :



Nom : ...

Prénom : ...

Affiliation : ...

Statut (chercheur, doctorant, etc.) : ...

Téléphone : ...

Adresse électronique : ...

Axe thématique : ...

Titre de la communication : ...

Résumé de la communication (développement en 300 mots max. présentant la problématique, le cadre méthodologique, le corpus analysé, les principaux résultats escomptés)

Biographie académique : en 100 mots max...



CONTACT : Eglė Kačkutė egle.kackute-hagan@flf.vu.lt et Jonė Šulcaitė-Brollo jone.sulcaite-brollo@flf.stud.vu.lt