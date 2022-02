Faculté des Sciences de l’Éducation - Université Mohammed V, Rabat, Maroc

La revue Didactiques & Disciplines est une revue à comité de lecture international. Créée par la Faculté des Sciences de l’Éducation de l’Université Mohammed V de Rabat (Maroc), elle est dédiée à la promotion et à la diffusion de l’actualité des recherches en didactiques des disciplines, et ce aussi bien au plan national qu’international.



En souhaitant trouver une place importante parmi les publications francophones de recherche en éducation, la revue se donne pour objet fondamental de repenser les relations et/ou tensions entre les didactiques et les disciplines, en suscitant réflexions et questionnements concernant des faits d’enseignement et d’apprentissage spécifiques au cœur des diverses disciplines scolaires. Dans cette perspective, cette revue produite au Maroc, s’attache à accueillir des contributions provenant de différentes didactiques, à établir un lieu d’échanges féconds entre praticiens, chercheurs et jeunes chercheurs, et à tisser de nouveaux liens entre une pluralité de traditions nationales de recherche en éducation, en prolongeant la dynamique collaborative enclenchée entre les didactien.ne.s des disciplines et en plaçant l’articulation entre didactiques et disciplines au cœur des débats.



Didactiques & Disciplines livrera deux numéros par an (décembre et juin), chaque numéro pouvant contenir :



§ des articles originaux s’appuyant sur l’analyse approfondie et contextualisée de corpus clairement définis, et repensant les liens, implicites ou explicites, entre didactique(s) et discipline(s) ;



§ des travaux théoriques exigeants qui identifient, historicisent, décrivent et élaborent les contenus des disciplines scolaires, en interrogeant leurs fondements scientifiques, leurs contextes d’évolution et leur(s) progression(s) curriculaire(s) ;



§ une rubrique « Varia » ouverte expressément à de jeunes chercheurs en fin de thèse ou venant de la soutenir, dont les recherches sont en étroite relation avec les problématiques de recherche fondatrices de la revue.



§ une rubrique « Notes de lecture » consacrée à des recensions d’ouvrages et des notes de lecture d’articles susceptibles d’intéresser la communauté des didactien.ne.s des disciplines et d’enrichir leurs travaux de recherche.

Présentation du numéro :

Didactiques & Disciplines lance un appel à contribution pour son tout premier numéro qui propose un retour à l’une des questions nodales dans le champ des didactiques, celle de la « fabrique » des savoirs scolaires. Ce dernier reprend des discussions scientifiques engagées de longue date autour des travaux de recherche dans le champ des didactiques et de leurs effets sur la construction, l’organisation et/ou la circulation des contenus d’enseignement et d’apprentissage référés/référables aux différentes disciplines scolaires : qu’il s’agisse de pratiques, de valeurs, de « rapports à » ou de comportements ancrés, par effet de sédimentation, dans l’histoire des disciplines, de savoirs prescrits et désignés, sur le plan institutionnel, comme étant « à enseigner », ou de savoirs réellement enseignés et/ou appris dans des situations d’interaction didactique spécifiques en classe.

Quoi de plus incontournable d’emblée, en matière de recherche en didactiques des disciplines, que la question des savoirs scolaires et les différents débats qu’elle permet de susciter ? La réflexion sur les contenus disciplinaires, sous le double angle de leur transversalité et de leur spécificité, est sans conteste la condition fondamentale du développement du champ des didactiques et de son enrichissement, car il n’est absolument pas de didactique qui ne s’attache à se prendre elle-même pour objet, par le prisme de l’interrogation des savoirs et de leurs évolutions au sein des curriculums (Audigier, 1986 ; Rey, 2007 ; Daunay, 2010 ; Daunay et Reuter, 2013 ; Reuter et al., 2013, p. 43-48 ; Reuter, 2014 ; Denizot, 2021a). Peut-on caractériser précisément les enjeux de cette question inhérente aux didactiques et consubstantiellement liée à leur projets de recherche et à leurs programmes de formation, si plurivoques et si évolutifs soient-ils ?

En effet, la plupart des chercheurs s’accordent aujourd’hui pour dire que les didactiques, en se distinguant des pédagogies, se sont construites autour de disciplines scolaires et d’espaces socioprofessionnels déjà institués, selon des traditions nationales bien différentes les unes des autres (voir, par exemple, Jonnaert et Laurin, dir., 2001 ; Hofstetter et Schneuwly, 1998/2001 ; Hofstetter et Schneuwy, dir. 2007 ; Dorier, Leutenegger et Schneuwly, dir., 2013 ; Ligozat, Coquidé et Sensevy, dir., 2014 ; Reuter, 2019). Leur disciplinarisation progressive, résultant d’une métamorphose profonde des systèmes scolaires et des formations des enseignants, peut être vite reconnue à l’essor exponentiel de structures, laboratoires et/ou équipes de recherche, à l’ « universitarisation » de la formation initiale et/ou continuée des enseignants, à la prolifération accrue de publications, d’événements et de corporations ou associations scientifiques, ainsi qu’à l’évolution notable des disciplines scolaires dont les frontières, devenues poreuses, sont de plus en plus enclines à la circulation des savoirs (Daunay, 2017; Hofstetter & Schneuwly, 2019).

Et, si, par ailleurs, le champ des didactique apparait de manière significative comme un champ scientifique « consistant » et relativement hétérogène, aux questions théoriques fécondes et aux observations empiriques sans cesse renouvelées (Schneuwly, 2020 ; Lenoir, 2020), c’est parce que la réflexion épistémologique sur la fabrique de l’ « enseignable » (Chervel, 1988 ; 1998, d’un point de vue proprement historique ; ou, dans une perspective sociologique, Forquin, 1996 ; 2008) y est devenue, à différents degrés, un « horizon indépassable » (Schneuwly, 2014), à travers un déplacement de focale des contenus en tant que tels vers les processus de leur construction interne et de leur progression curriculaire, au fil des différents niveaux de scolarité (voir, par exemple, Thevenaz et al., 2011 ; De Kesel, Dufays et Meurant, dir., 2011 ; Carlier et al., 2012 ; ou encore, Harle, 2021, pour approche croisée du curriculum scolaire des points de vue sociologiques, didactiques et historiques).

Pour autant, est-il sûr que cette dynamique, ainsi sommairement décrite, soit identique dans les différentes didactiques ? Il semble bien que la multiplicité et la prévalence croissante des recherches sur les contenus disciplinaires, qui peuvent se lire également à la diversité des questionnements qu’elles autorisent, ne se pose pas avec la même teneur, ni avec la même ampleur, en fonction non seulement des différents didactiques, mais aussi, et surtout, des pays dans lesquels s’ancre leur évolution sociohistorique. Par exemple, la tendance actuelle de certains systèmes scolaires au fractionnement et à l’émiettement des savoirs, en référence trop étroite au concept de « compétence » dans les curriculums (Audigier et Tutiaux-Guillon, 2008, dans Daunay & Reuter, 2013, p. 24), est trop problématique. Elle semble engendrer des « tensions séparatistes » ou des « communautarismes didacticiens », pour reprendre de manière nuancée les propos d’Y Chevallard (2010). Ces dérives aboutissent éventuellement à l’enfermement des disciplines sur elles-mêmes et se constituent, en même temps, en obstacles à la légitimation des didactiques auprès des instances décisionnaires liées aux réseaux scolaires, en rendant inopérantes leurs interventions dans les débats sur l’école.

Au-delà de ces contingences contextuelles, qui ne concernent pas immédiatement ce numéro de la revue Didactiques & Disciplines, une autre question se pose légitimement : pourquoi est-il si crucial de réinterroger la question de l’origine et de la nature des contenus disciplinaires, alors qu’elle a été amplement (re)travaillée et soigneusement (re)discutée autour d’une pléthore de réélaborations du concept de « transposition didactique » (Petijean, 1998 ; Mercier, 2002 ; Ronveaux & Schneuwly, 2007 ; Lebeaume, Martinand et Reuter, 2007 ; Sensevy et Mercier, dir., 2007 ; Sensevy, 2011 ; Boyer et Reuter, dir., 2012 ; Daunay, Reuter et Thépaut, dir., 2013 ; Daunay, Fluckiger et Hassan, dir., 2015 ; Cohen-Azria et Souplet, dir., 2016 ; Daunay, 2017 ; Souplet et Zaid, dir., 2016 ; Gruson, 2019 ; Fejzo et Laplante, dir., 2020 ; Peretti, et Dias-Chiaruttini, dir., 2020 ; Schneuwly & Ronveaux, 2021 ; Denizot, 2021a/2021b)?

En tenant compte de la vivacité, sinon de la « ténacité », du concept dans le champ des didactiques (Reuter et al., 2007/2013, 221-226), il est important de souligner que la « transposition didactique » a considérablement évolué depuis les premières définitions fournies par Y. Chevallard (1985/1991), à la suite des travaux sociologiques de M. Verret (1975), celles caractérisant « le travail qui, d’un objet de savoir, fait un objet d’enseignement », ou encore « le passage d’un contenu de savoir précis à une version didactique de cet objet de savoir » (Chevallard, 1985/1991, p. 38) étant les plus conventionnellement reconnues, notamment dans les lieux de formation initiale et/ou continuée des enseignants.

Ces définitions, provenant de la didactique des mathématiques, sont ancrées dans la « théorie anthropologique du didactique » (TAD) et ses principes d’universalité et d’unité de la Didactique (Chevallard, 2010), mais elles font l’objet de réélaborations significatives, plus ou moins importantes selon les didactiques elles-mêmes et leurs conditions d’évolution. Il est tout à fait légitime de penser que le concept de transposition didactique connait actuellement des spécifications importantes dans le champ des didactiques, justifiant dans une grande mesure des revendications internes, plus ou moins avérées, d’autonomisation par rapport à la didactique des mathématiques (voir, par exemple, Halté, 1992 ; Romian, 1995 ; Petitjean, 1998, en didactique du français langue maternelle), ou encore vis-à-vis de certains modèles applicationnistes hérités des sciences du langage (voir aussi Margaret, Defays et Meunier, dir., 2014, qui interrogent le traitement des savoirs enseignables/enseignés en classe de FLE/FLS ; ou Blanchet et Chardenet, 2013, p. 197-202, qui proposent une conception étendue des « transpositions », au pluriel).

Bien que beaucoup de recherches semblent y référer sans cesse (Reuter et al., 2007/2013, 221-226), fût-ce implicitement, en lien étroit avec la TAD, le concept est significativement reconstruit à travers de nombreuses typologies se substituant aux « savoirs savants » saturant jusque-là le champ de référence des disciplines scolaires et tenant compte, à l’inverse, du caractère irréductiblement complexe et hétérogène des savoirs transposés dans le système scolaire : que l’on pense , par exemple, aux « pratiques sociales de référence » (Martinand, 1989), aux « savoirs de sens commun » (Perrenoud, 1997), aux « savoir-faire sociaux » (Puren, 1993), aux « savoirs experts » (Joshua, 1996), aux « savoirs propositionnels » (Astolfi, 2008), aux « complexes d’objets » (Halté, 1998), aux « connaissances-en-acte » Vergnaud, 1996), aux « éducations à » (Audigier, 2012), aux savoirs de « référence » (Audigier & Tutiaux-Guillon, 2008), ou encore aux « savoirs » tout court « Schneuwly, 1995). La diversité des acceptions de la notion de « savoir » elle-même, les catégorisations conceptuelles et les flottements terminologiques qu’elles recèlent, témoignent des multiples références mobilisées dans le champ des didactiques en vue de rendre compte de la question de la transposition et de ses enjeux tant pour penser les contenus d’enseignement et d’apprentissage que pour éclairer le champ actuel des didactiques (voir notamment Denizot, 2021a, pour une courte synthèse et discussion).

Il ne s’agit pas ici d’explorer à nouveaux frais le concept de transposition didactique, mais de remettre à l’ordre du jour les problèmes que soulève encore le concept pour les différentes didactiques, les savoirs scolaires étant en transformation perpétuelle. L’enjeu est d’identifier les différentes réélaborations de la transposition didactique et d’en évaluer la pertinence et la force critique, tout en contribuant à affiner, sinon à réinventer, la (les) relation(s) structurelle(s) entre didactiques et disciplines.

La question de la « fabrique » des savoirs scolaires, longtemps abordée par les didacticiens, dans un contexte de modernisation incessante des systèmes scolaires, intéressent aussi l’histoire qui conçoit les disciplines comme des productions culturelles de l’école, mais aussi la sociologie qui analyse les disciplines comme le produit d’enjeux et de processus sociaux. Par conséquent, ce numéro veut contribuer à cette « forme de re-création » (Denizot, 2019) dont fait l’objet déjà le concept de transposition didactique, en invitant à croiser ces différents « regards » portés sur les savoirs et en prenant le parti de faire dialoguer les dimensions didactiques, historiques et sociologiques de leur « fabrique » (Harlé, 2009). Cette « re-création », pensée ici sous l’angle de la « disciplinarisation » des savoirs, c’est-à-dire de leur constitution en disciplines, souligne le caractère nécessairement didactique et sociohistorique par lesquels ces savoirs en viennent à « se scolariser » et à voir leur(s) forme(s) se transformer continûment (Denizot, 2021b).



De la « transposition didactique »…



Ce numéro de la revue Didactiques & Disciplines, rappelons-le, prend acte de la nécessité de repenser la problématique nodale des contenus d’enseignement et de leur apprentissage, en l’arrimant à des reformulations, conceptuellement significatives, de la transposition didactique, dont il importe de préciser l’intérêt pour l’évolution scientifique des didactiques des disciplines. La transposition didactique réinventée implique de reconsidérer et de mettre en question la genèse et la nature des savoirs construits et privilégiés dans les systèmes scolaires. Ces savoirs, pluriels et indéfiniment évolutifs, ne sont plus envisagés comme de simples projections des formes de production et de diffusion de savoirs savants produits à/par l’université. L’idée des savoirs, même les plus institués, comme un décalque des disciplines universitaires a été mise en cause dès le départ par les didactiques elles-mêmes (voir, dans ce sens, la théorie de la « structure-of-knowledge », chez Gardner, 1975, dans Hasni, Lenoir et Lebeaume, dir., 2006). En rupture avec cette « illusion lyrique », comme l’entendent S. Johsua et J.-J. Dupin (1993), les savoirs scolaires sont appréhendées, de plus en plus dans le champ des didactiques, comme le fruit d’un travail constant et progressif de « disciplinarisation », médié par des dispositifs et des ingénieries, issus de strates historiques différentes, des plus anciennes aux plus nouvelles, et servant essentiellement à « rendre présent, présentifier l’objet à enseigner dans la classe, à créer les conditions d’une rencontre de l’élève avec celui-ci » (Ronveaux et Schneuwly, dir., 2018, p. 239).

En mettant au point la solidarité des différents niveaux de la transposition didactique, cette « approche instrumentale » de la transposition didactique a le mérite d’associer la réflexion épistémologique sur la construction, l’organisation et la circulation des savoirs dans le système scolaire, à l’analyse empirique du travail enseignant et, dans une perspective vygotskienne, de ses effets réels sur les apprentissages dans leur progression à travers le système (Schneuwly & Ronveaux, 2021). Initialement centrée sur les savoirs, puis sur les pratiques enseignantes et celles d’apprentissage, la focale se déplace, plus crucialement, vers l’ « action conjointe » des enseignants et des élèves, qui donne du sens aux savoirs et renouvèle puissamment les questionnements et/ou pratiques didactiques (Sensevy, 2011). Les savoirs, eux, sans cesses reconfigurés, finissent par arborer de nouvelles significations d’ordre proprement anthropologique : n’étant plus de l’ordre de l’ « avoir », ils se constituent en un ensemble de « faire » (Chartier, 2003, dans Denizot et Ronveaux, 2019), et se transforment continuellement en se faisant, c’est-à-dire en se travaillant à travers leur « exercice intellectuel» (Chervel, 1988, p. 64), voire par « la pensée, le discours et l’action des protagonistes en présence, enseignants et élèves » (Hofstetter et Schneuwly, 2019, p. 50).



…à ses différentes réélaborations : l’entrée par la « discipline »



En reconnaissant à la fois l’historicité des contenus d’enseignement et d’apprentissage, et le rôle crucial des didactiques dans leur (re)construction, en dialogue avec des injonctions sociétales et/ou institutionnelles, les didactiques envisagent les disciplines, de par les façons dont elles se structurent, s’organisent et évoluent, comme des constructions spécifiques, originales et mouvantes, ancrés dans des « cultures scolaires » (Chervel, 2005 ; Pagoni, 2014) (ou des « formes scolaires », voir Vincent, Courtebras et Reuter, 2012 ; Schneuwly et Hofstetter, 2017) productrices et créatrices elles-mêmes de contenus disciplinaires (Denizot, 2019), au travers de négociations, de compromis, de ruptures, de luttes, et d’adaptations revêtant des aspects différents selon les sphères dans lesquelles se situent ces constructions (Reuter et Lahanier-Reuter, 2007 ; Reuter, 2004, 2014).

Les disciplines ont pour fonction globale de « disciplinariser pour discipliner », en liant, à travers leurs contenus propres, des « visées générales, quasi universelles [...], à des finalités régionales, sinon locales » (Hofstetter et Schneuwly, 2019, p. 51-52). En effet, elles constituent, pour l’école, un moyen des plus importants pour transmettre l’outillage relatif à la culture dans laquelle elle est ancrée, en permettant à ses acteurs de s’approprier « les outils d'élaboration de la signification et de la construction de la réalité » (Bruner, 1996, p. 36, dans Detroz, Henry et Jadoulle, 2018, p. 9). Elles se définissent, à un moment donnée de leur histoire et de leur existence sociale, comme une synthèse temporaire at articulée d’objets didactiques particuliers et de finalités éducatives générales. En cela, elles servent avant à tout à « discipliner » (Hosftetter et Schneuwly, dir., 1998/2001 ; Hofstetter et Schneuwly, 2014 ; Schneuwly, 2015 ; Ronveaux & Schneuwly, dir., 2018 ; Schneuwly et Ronveaux, 2021), non pas dans le sens de l’imposition et du maintien de l’ordre scolaire, ou de la « police des établissements » (cf. Chervel, 1988 ; Gasparini, 1998, pour une histoire du mot « discipline »), mais dans le sens de s’approprier des manières de penser, d’agir et de voir le monde, et de produire, ce faisant, des « effets de socialisation durables » (Vincent, Lahire & Thin, 1994, p. 30-32).

Ces manières de penser, d’agir et de voir le monde, qu’incarnent et reproduisent précisément les disciplines, s’établissent fondamentalement « sur la base d’un consensus social toujours perceptible d’être remis en question au vu de l’évolution des rapports sociaux », ou encore « d’être mis en crise par l’avancée des savoirs » (Thevenaz-Christen, 2004, p. 3). Mais elles cessent d’être diffuses, quand elles sont médiées par des pratiques d’enseignement et d’apprentissages, régulées par des politiques éducatives normatives (Lahire, 2008), sans cesse réélaborées par les didactiques elles-mêmes. C’est pour cela précisément que les didactiques renvoient, elles aussi, à des réalités plurielles et complexes, sujettes à redéfinition, leurs formes cognitives et socioprofessionnelles étant en constante transformation (Schneuwly, 2020). La construction et la diffusion des savoirs sont étroitement liés non seulement aux disciplines scientifiques de référence, mais aussi, de manière plus cruciale, à des demandes sociales puissantes autour desquelles s’élabore de manière évolutive la profession enseignante (Hofstetter et Schneuwly, 2009), à tel point que les didactiques et les disciplines se projettent constamment les unes dans les autres et se trouvent négociées les unes en référence aux autres (Reuter, 2013 ; 2014).

Cette vision, inspirée des travaux en histoire des disciplines et en sociologie du curriculum, fournit à ce numéro un cadre de réflexion fécond et dynamique, en invitant les différentes contributions à penser les contenus disciplinaires non comme objets transposés (imposés ?) de l’extérieur des disciplines elles-mêmes, mais comme construits de l’intérieur même des institutions, en lien avec leurs particularités sociohistoriques, et n’ayant donc de sens que par les processus même de leur transposition, voire de leur « scolarisation » (Denizot, 2021b). Outre ce changement de paradigme dans l’approche des savoirs scolaires, ce cadre ainsi construit aide à surmonter les débats sur les possibilités d’une méta-didactique, insensible aux disciplines et à leurs contenus, construite autour d’un socle conceptuel hyperonymique applicable aux diverses didactiques des disciplines (Germain, 2000).

De là, en tenant compte de toutes ces reformulations conceptuelles de la question de la transposition didactique, la réflexion sur la disciplinarité des contenus permet non seulement de réinterroger leurs sources de légitimité théorique, les dispositifs sémiotiques par lesquels ils se matérialisent et leurs sphères d’actualisation possibles, mais plus fondamentalement encore de spécifier les didactiques et d’en construire les singularités les unes par rapport aux autres. De par son caractère pluriel et multifocal, la réflexion rend possible également une saisie métathéorique des enjeux actuels des didactiques, de leur évolution dans les lieux institués et/ou formels d’enseignement, formation et de recherche, et de leurs définitions partagées ou non des notions même de « savoir », de « contenu » et de « discipline ». Les didactiques des disciplines peuvent, par le retour sur la question des contenus, se saisir de ces notions, à partir de questionnements théoriques communs et d’approches convergentes rendant plus pertinent et plus rigoureux le comparatisme (Mercier, Schubauer-Leoni et Sensevy, 2002 ; Ligozat, 2016 ; Mercier, 2017) dont sont présentés ici, du moins implicitement, quelques présupposés théoriques, en conformité avec la ligne éditoriale de la revue Didactiques & Disciplines.



Les axes de travail



Ce numéro de la revue Didactiques & Disciplines se propose d’aborder la question de l’analyse et de l’élaboration des savoirs des et/ou pour les disciplines, dans une perspective à la fois diachronique et synchronique. Les contributions peuvent s’inscrire dans les axes de travail suivants :



Axe 1 : questionner le statut de la question de la transposition didactique dans les travaux de recherche en didactiques, mais aussi dans les lieux de formation initiale et/ou continuée des enseignants :



§ La question de la transposition didactique est-elle explicitement posée dans les recherches didactiques actuelles ? Comment ? Selon quelle(s) approche(s) ? Avec quels effets sur les avancées scientifiques des didactiques des disciplines ?



§ Quelle place les réflexions sur les processus de transposition occupent-elles dans le cadre des formations des enseignants ? Comment ces différentes y sont-elles abordées, (re)problématisées, (re)discutées ou réélaborées ? Par quel(s) traitement(s) ces réflexions sont-elles transformées en objets de formation et, éventuellement, d’action ? Quel est le point de vue des formateurs eux-mêmes ? Comment s’en saisissent-ils ? Quelles difficultés rencontrent-ils ?



Axe 2 : interroger l’histoire des disciplines scolaires, de leurs évolutions, notamment à travers les changements des programmes, des plans d’études, des supports, des référentiels, des modèles ou des savoirs sur/pour l’enseignement, et les effets de cette histoire et de ces évolutions sur les choix théoriques et pratiques des didactiques :



§ Comment les problématiques didactiques s’articulent-elles aux réformes des disciplines et, plus largement, aux transformations des contextes institutionnels et des demandes sociales ?



§ En quoi les didactiques des disciplines évoluent-elles en fonction des poids attribués, à différents niveaux, aux différents savoirs disciplinaires ?



§ Quelle(s) influence(s) les didactiques exercent-ils sur les disciplines ? Quelle est, , plus précisément, la part impartie aux recherches didactiques dans le questionnement, l’élaboration et la refonte des contenus d’enseignement et d’apprentissage ?



Axe 3 : analyser la nature des savoirs « à enseigner » et/ou « enseignés » au sein des disciplines scolaires, leurs conditions d’émergence, de construction et de transformation, les sources de leur légitimité théorique et leurs modes d’organisation et de progression curriculaire :



- Par quels contenus, les disciplines se définissent-elles ? Comment ces contenus s’élémentarisent-ils ou se complexifient-ils au fil des différents niveaux de scolarité ? Comment les savoirs scolaires spécifient-ils et/ou sont-ils spécifiés par les sphères disciplinaires dans lesquelles ils sont prescrits, recommandés, représentés, enseignés et/ou appris ?



- Dans quelle(s) forme(s) de progression curriculaire s’insèrent-ils ? De quelles significations cette (ces) forme(s) de progression curriculaire sont-elles porteuses?



- Quelles relations, tensions et/ou distorsions peut-on particulièrement observer entre prescriptions institutionnelles et théories de référence, entre finalités affichées et objets d’enseignement, entre curriculums et pratiques observées ? Dans ce même sens, quels rôles les enseignants et/ou les élèves jouent-ils dans les différents processus de transposition ?



Axe 4 : aborder la circulation des savoirs entre différentes disciplines



- Comment l’existence des disciplines est-elle bousculée, voire remise en question, par la montée en puissance de l’interdisciplinarité ?



- Si les disciplines circonscrivent des savoirs clairement délimités, quelle (im)perméabilité peut-on repérer entre les différentes disciplines? En quoi les savoirs disciplinaires sont-ils d’ailleurs susceptibles de migrations d’une discipline à l’autre ? Quels effets ces migrations peuvent-elles avoir sur les disciplines elles-mêmes ?



Ces quelques questions n’ont rien d’exhaustif. Elle visent à susciter des propositions aussi riches que plurielles autour la question de la transposition didactique, sans épuiser l’empan des enrichissements qui pourront être apportés aux questionnements didactiques sir la « fabrique » des savoirs scolaires, quelles que soient les disciplines considérées, et quels que soient les positionnements par rapport à la question en elle-même. Ce numéro rassemblera des contributions diverses et variées, représentant, autant que faire se peut, de différentes écoles de pensée au sein desquelles évoluent les didactiques des disciplines et à travers lesquelles les processus de transposition revêtent des significations toujours différentes.

Ceci étant, cette pluralité revendiquée ou souhaitée ne doit pas occulter la nécessité d’une élaboration commune du champ des didactiques des disciplines, à partir de questionnements épistémologiques fédérateurs portant sur les notions de « savoir », de « contenu » et/ou de « discipline », qui leur sont donc constitutives.

Coordination du numéro



Anass EL Gousairi



Université Mohammed V



Faculté des Sciences de l’Éducation, Rabat



Courriel : a.elgousairi@um5r.ac.ma



Mohammed Bouchekourte



Université Mohammed V



Faculté des Sciences de l’Éducation, Rabat



Courriel : m.bouchekourte@um5r.ac.ma



Directeur de publication



Abdelatif KIDAI, Doyen de la Faculté des Sciences de l’Éducation, Rabat

Courriel : a.kidai@um5r.ac.ma

Modalités de soumission



Les propositions d’article sont à transmettre sous la forme d’un document Word comportant les éléments ci-dessous :



- Nom(s) et prénom(s) de l’auteur ou des auteurs



- Rattachement institutionnel et scientifique de l’auteur ou des auteurs



- Adresse courriel de l’auteur ou des auteurs



- Un titre explicite



- Un résumé de 500 mots (hors bibliographie) avec 5 mots-clés



- Une bibliographie sélective



Échéancier



24 janvier — Lancement de l’appel à contribution

15 mars — Réception des résumés des contributions : a.elgousairi@um5r.ac.ma ; m.bouchekourte.um5r.ac.ma

30 mars — Réponse aux auteurs/trices

30 juin — Première version des articles

1er septembre — Retour des expert.es et envoi aux auteurs/trices

30 octobre — Réception des textes finaux

Décembre 2022 —Parution du 1er numéro de la revue Didactiques & Disciplines.

