Paul Léautaud et les peintres



Paul Léautaud n’est connu ni comme amateur ni comme collectionneur de peinture mais il a fréquenté au moins six personnalités du monde de la peinture et surtout a écrit sur eux :



Marie Laurencin, Fernande Olivier, Ambroise Vollard, Émile Bernard, Henri Matisse et Jean Dubuffet. Plusieurs autres ont dressé son portrait sans qu’il se soit nécessairement étendu, comme Émile Heuzé…



Les quatre premiers font l’objet de quatre longues pages web accompagnées de nombreuses notes.

https://leautaud.com/marie-laurencin/



https://leautaud.com/fo-1/



https://leautaud.com/vollard/



https://leautaud.com/emile-bernard/