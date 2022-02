Prenant la mesure de ces relations croisées entre la littérature et le patrimoine, le séminaire de recherche « De la fabrique du patrimoine littéraire à la fabrique littéraire des patrimoines » revêt une double finalité : d’une part, dresser le panorama des recherches en cours et des projets dans ce domaine ; d’autre part, et ce faisant, contribuer à la constitution d’un réseau de recherche international destiné à fédérer les chercheuses et chercheurs actifs dans ce domaine au sein de disciplines allant des études littéraires à la sociologie en passant par l’analyse du discours, l’histoire du livre et des médias, les études visuelles, les sciences de l’information et de la communication, les sciences de l’éducation ou encore la muséologie.

Les deux premières séances de ce séminaire en visio-conférence sont désormais disponibles sur le Carnet de recherche du réseau PatrimoniaLitté.

20 octobre 2021

Entretien avec Jean Davallon autour des relations entre patrimoine et littérature

24 novembre 2021

Pierre Hyppolite : « Architecture, littérature et espace : patrimonialités croisées »

15 décembre 2021

Quentin Nerinckx : « Un regard décalé sur le monde. Le patrimoine au sein de la collection ‘’Petite Planète’’ (Seuil, 1954-1981) »

Chiara Zampieri : « La patrimonialisation de l’espace archéologique italien dans les années 1930 : ‘nos ancêtres, les Étrusques’ »

