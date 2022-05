Prenant la mesure de ces relations croisées entre la littérature et le patrimoine, le séminaire de recherche « De la fabrique du patrimoine littéraire à la fabrique littéraire des patrimoines » revêt une double finalité : d’une part, dresser le panorama des recherches en cours et des projets dans ce domaine ; d’autre part, et ce faisant, contribuer à la constitution d’un réseau de recherche international destiné à fédérer les chercheuses et chercheurs actifs dans ce domaine au sein de disciplines allant des études littéraires à la sociologie en passant par l’analyse du discours, l’histoire du livre et des médias, les études visuelles, les sciences de l’information et de la communication, les sciences de l’éducation ou encore la muséologie.

Les séances de janvier et de février de ce séminaire en visio-conférence sont désormais disponibles sur le Carnet de recherche du réseau PatrimoniaLitté.

19 janvier : Parcs littéraires

Luca di Gregorio (KU Leuven) : « La littérature mise en parcs. Quelques remarques sur une forme contemporaine d’exposition littéraire »

Maria Luisa Mura (Université d’Aix-Marseille) : « Parcs littéraires et environnement : les enjeux patrimoniaux des écritures de nature, une perspective locale »

23 février : Le patrimoine présenté aux enfants

Laurence Le Guen (Université de Rennes II): « Transmettre le patrimoine photographique : comment la littérature jeunesse crée-t-elle un espace de rencontre entre l’enfant et la photographie patrimoniale ? Tentative d’inventaire »

Daniel Jacobi (Université d’Avignon): « La patrimonialisation improbable de la littérature jeunesse »

