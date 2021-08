Patrimoine matériel et immatériel dans les sociétés des Suds et des Orients (Montpellier)

Université Paul-Valéry Montpellier 3 & en ligne

Patrimoine matériel et immatériel dans les sociétés des Suds et des Orients

Journée d'études doctorales du laboratoire LLACS ─ ReSO (Recherches sur les Suds et les Orients)

Université Paul-Valéry Montpellier 3, les15 et 16 Octobre 2021

La préservation et la conservation des œuvres matérielles et immatérielles permettent de décrire l’évolution des pratiques sociales ancestrales, d’identifier leurs origines, pour tenter de les mettre en relation avec des pratiques récentes. C’est dans ce sens que le patrimoine culturel incorpore la volonté de sauvegarder et de valoriser des savoir-faire acquis et transmis individuellement et/ou collectivement.

Pour ce faire, la transmission intergénérationnelle et interculturelle se réalise au moyen de langues et de langages partagés par les instances impliquées dans ce processus. Au sein d’une communauté socioculturelle, « la langue est nécessaire à la constitution d’une identité collective. [Elle] garantit la cohésion sociale [et] en constitue d’autant plus le ciment » (Charaudeau, 2002, p.4) culturel.

Les transformations culturelles accélérées par les nouvelles technologies de l’information et de la communication ont tendance à favoriser un échange interculturel, par le biais d’interfaces innovantes allant de pair avec le phénomène de la mondialisation. Dans ce cas, la langue et le langage permettent à la fois une intégration et une cohésion sociale au sein d’une ou plusieurs communautés techno-discursives que représente souvent le web social. Lors de cet échange, des points originaux, typiques et communs se reflètent par cet héritage mondial. Des rencontres, transferts, interactions, constructions et questionnements culturels, historiques, idéologiques et politiques, etc. se représentent et se développent autour du patrimoine matériel et/ou immatériel, thématique multimodale et pluridisciplinaire "très variée".

Cette journée d'études sera l’occasion d’échanger sur des travaux interdisciplinaires ayant trait au patrimoine matériel et immatériel des sociétés des Suds et des Orients. Vu sous cet angle, il devient primordial de déterminer les facteurs et les acteurs contribuant à garantir ou pas une cohésion sociale et une harmonie culturelle. Par ailleurs, il importe de rendre compte de la valorisation et/ou l'enrichissement du patrimoine matériel et immatériel à l’aune des nouvelles formes, pratiques et représentations sociales dans l’espace et dans le temps.

Axes de recherche indicatifs :

a) Variations et analyses langagières en relation avec le patrimoine immatériel (langage, dialectes, contes, traditions, coutumes, proverbes et maximes)

b) Arts du spectacle ou œuvres d'arts (danse, musique, théâtre, événements, pratiques)

c) Ethnologie (technologies, artisanat, industries, aménagement du territoire, pratiques humaines, etc.)

d) Patrimoines mondialisés et identités (mutations culturelles, formalisation des connaissances, etc.)

Modalités de contribution

Les propositions devront compter 250 mots maximum accompagnées d’une bibliographie indicative et d'un CV synthétique, à envoyer à l’adresse mail : jeresopaulvalery2021@gmail.com, avant le 15 septembre 2021 avec les informations suivantes : nom et prénom, adresse électronique, affiliation institutionnelle, sujet de thèse en cours. La réponse sera communiquée courant septembre.

La langue de travail sera le français, chaque participant / participante disposera de 20 minutes pour sa présentation, suivies de 10 minutes de discussion. Les communications pourront donner lieu à une publication des actes dans la revue Humanités des Suds et des Orients.

Cette manifestation se tiendra les 15 et 16 Octobre 2021 à l’université Paul Valéry (site Saint Charles).