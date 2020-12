Pascal Joudrier,

Un "miroir" calviniste.

Les Emblemes, ou Devises chrestiennes de Georgette de Montenay et Pierre Woeiriot, 1567-1571,

Genève, Droz, "Cahiers d'Humanisme et Renaissance", novembre 2020.

Les Emblemes, ou Devises chrestiennes constituent une réussite exceptionnelle dans la littérature emblématique du XVIe siècle. Georgette de Montenay est la seule femme en Europe à avoir conçu entièrement un recueil d’emblèmes, créant le genre de l’emblème « chrestien », entendons calviniste. Avec son coreligionnaire, le graveur sur cuivre Pierre Woeiriot, elle propose au lecteur de bonne foi un outil de méditation, voire de propagande réformée, que magnifient la qualité typographique de l’ouvrage, son inventivité esthétique et sa finalité authentiquement spirituelle. Cette étude analyse la suite entière des cent Emblemes, en les rendant à leur contexte historique, en leur redonnant leur socle théologique (références scripturaires et doctrinales) et en appréciant leur singularité iconographique. La reproduction de ces emblèmes achève de faire de ce livre un ouvrage de référence.

Table des matières

Introduction

PREMIÈRE PARTIE

Protagonistes et contextes A. Éléments biographiques B. Les aléas de l’entreprise éditoriale C. Les pièces liminaires du recueil

Une poétique des Emblemes chrestiens A. Le « pourtrait-aiguillon » B. Une confession de foi communicative

Les Emblemes au « miroir » de la Réforme A. Georgette de Montenay et la poésie protestante B. Pierre Woeiriot, un artiste réformé C. De la possibilité d’un art « calviniste »

Trois principes de lecture et trois figures A. Les principes : co-visibilité et contextualité, huponoia, et identification-édification B. Les figures : antithèse, analogie et synecdoque

DEUXIÈME PARTIE

Essai de composition du recueil des Emblemes chrestiens A. Une centurie B. Une lecture synoptique

Une composition du recueil en quatre prédications

Tableau de concordance des thèmes récurrents

Tableau de motifs iconographiques récurrents

Éléments de liaison et de cohésion des Emblemes l’exemple de la première prédication

TROISIÈME PARTIE

Pour une lecture des Emblemes chrestiens dans leur « réseau d’allusions »

SAPIENS MULIER AEDIFICAT DOMUM SURGE DE PLENITUDINE EJUS RECTUM JUDICIUM NON TUIS VIRIBUS ET HAEC EST VICTORIA QUAE VICIT EX PARVO SATIS MAXIMA / NON CONFUNDIT / JUSTIFICAT CHRISTUS SINE OPERIBUS MORTUA EST NOLITE CONFIDERE / NON CONFUNDIT QUEM TIMEBO ? SED FUTURAM INQUIRIMUS A QUO TREPIDABO ? OPERAM PERDERE HOC SERMO VERITATIS EST REPROBIS SIC FIET FILIIS INIQUITATIS DURUM EST TIBI EJICE PRIMUM TRABEM SI DOMINUS VOLUERIT CANE SIC VIVO COINQUINAT QUID SUPEREST ? FRUSTRA CURRIS FRUSTRA ME COLUNT A MALO CASTIGABERIS UBI ES ? EX MALO BONUM PER MULTAS AFFLICTIONES ABUNDABIT INIQUITAS, REFRIGESCET CHARITAS EX FIDE VICTURUS EST SOL NE OCCIDAT SUPER IRAM VESTRAM IDOLORUM SERVITUS ET USQUE AD NUBES VERITAS TUA PRUNAS ENIM CONGREGABIS QUIS TANDEM ES ? O INGRATUM CONVERTE OCULOS TIBI IMPUTA DIFFICILIS EXITUS FULCRUM OPTIMUM SIC DEMUM PURGABITUR BEATI MUNDO CORDE QUAS JAM QUAERAS LATEBRAS RESISTITE FORTES IBI LICET ESSE SECURUS SIC FRAUDIBUS SCATENT EORUM DOMUS SUFFICIT SCIENTIA INFLAT EX CORPORE RUINA DESIDERANS DISSOLVI NE TIBIIS CANATUR NOLI ALTUM SAPERE PATERE QUID VERO AGIS ? FACILE DIFFICILE SED EX ME FRUSTRA DISCITE ETIAM USQUE AD QUARTAM GENERATIONEM VENITE PATIENTIA VINCIT OMNIA

Conclusion

Annexes

Jeanne d’Albret et Antoine de Bourbon Lyon de 1561 à 1571 «Un drôle d’oiseau » : une estampe satirique contre le cardinal Charles de Lorraine (1561) Lexique des termes-clés du calvinisme

Bibliographie

Index

Index des références scripturaires Ancien Testament Nouveau Testament Index des « inscriptions » latines Index des mots-clés Index des motifs iconographiques Index des allusions historiques vraisemblables