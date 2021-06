SIGILA, n° 47

"Couleurs-Cores"

Printemps-été 2021 – EAN13 : 9782912940469.

SOMMAIRE

Hommage à Bernard SesÉ (1929-2021)

Hommage de Sigila (texte de Florence LÉvi)

Témoignage de Dominique Sierra

Alberto TorÉs : A la memoria de mi admirado y querido amigo Bernard Sesé /À la mémoire de Bernard Sesé, mon ami cher et admiré (trad. Laurence Breysse-Chanet)

Julia Martin: Un poeta / Un poète ( trad. Laurence Breysse-Chanet)

Jacques Robinet : L’ami qui s’en va

Bernard SesÉ : Poissons rouges ; Souvenir-Le Cœur

Couleurs - Cores

Annie Mollard-Desfour : Préface : La couleur garde-t-elle son secret ?

Denys Riout : Les mystères de la couleur seule

Herberto Helder : Teoria das cores / Théorie des couleurs (trad. Ilda Mendes dos Santos)

Paulo Gama Mota : As cores, cá fora e lá dentro

Éva Nguyen : Rouge piéton

Arnaud Dubois : Tailleurs de Brésil : une ethnohistoire de la coloration transatlantique au xvie siècle

Isabela Figueiredo : extrait de Cadernos de Memórias Coloniais/ Cahiers de Mémoires coloniales (trad. Agnès Levécot)

Golgona Anghel : Pintar-se com as cores do mundo (Maria Velho da Costa)

Inês Cavalcanti : O sol nasceu / Le soleil se lève (trad. Catherine Dumas)

Davide Vago : Une texture secrétant la couleur : Proust

Maria Helena Vieira da Silva : Testament pictural (1980)

Marie-Françoise Vieuille : Les couleurs secrètes d’Orphée

Flora Cassen : Le chapeau jaune des juifs durant la Renaissance italienne : humiliation et résistance

Ondjaki : Extrait de O Livro do Deslembramento (trad. Agnès Levécot)

Luísa Semedo : « Taisez cette couleur que je ne saurais voir » : l’occultation du racisme

Luís Cunha & Rosa Cabecinhas : A cor na página: representações raciais na Banda Desenhada portuguesa

Catarina Pombo Nabais : Le tatouage entre la science et l’art : secrets et couleurs

Graffiti à Lisbonne (photo)

Anthologie du secret

Pedro Tamen : O Livro do sapateiro / Le livre du cordonnier (trad. Florence Lévi)

Louise Glück : Aubade

Gilberto Mendonça Teles : Cor Local / Couleur locale (trad. Monique Le Moing)

Maria Teresa Horta : Palavras secretas / Mots secrets (trad. Catherine Dumas)

Edmond JabÈs : L’invention du mot

Paulo Renato Cardoso : Permanece a hipótese a distância o perfume / Demeure l’hypothèse la distance le parfum (trad. Maria Helena Jesus)

Lectures

Christopher Moore, Sacré Bleu, trad. de l’anglais par Luc Baranger, Paris, Gallimard, Folio, 2016 (Monique Le Moing)

Anne Lafont, L’Art et la race. L’Africain (tout) contre l’œil des Lumières, Dijon, Les Presses du réel, 2019 (Laurence Motoret)

Lilian Thuram, La Pensée blanche, Paris, Philippe Rey, 2020 (Isabelle Baladier-Bloch)

Publications et actualité du secret

Résumés – Resumos - Abstracts