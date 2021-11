Un nouveau volume très attendu complète fructueusement la nouvelle série des Oeuvres complètes de Madame de Staël, commencée en 2000 aux éditions Champion: Slatkine : le volume consacré à son théâtre.

Intitulé Œuvres dramatiques, il réunit en deux volumes l'intégralité des pièces écrites ou commencées par G. de Staël au cours de sa carrière. Ce volume a été entrepris il y a plus d'une dizaine d'année à l'initiative de Martine de Rougemont et de Jean-Pierre Perchellet, tous deux récemment disparus. Leur travail et leur projet a donc été repris, mais aussi enrichi et prolongé par celui d'Aline Hodroge et de Blandine Poirier, qui signent une nouvelle introduction et ont elles-mêmes établi plusieurs textes.

Réunies pour la première fois et pour plusieurs d'entre elles inédites, ces oeuvres révèlent enfin au public l'intégralité d'un volet aussi méconnu qu'il a passionné Staël tout au long de sa carrière.

Les deux tomes sont disponibles aux éditions Champion/Slatkine.

