Université de Biskra

La Faculté des lettres et des langues de l'Université de Biskra

Le Département des lettres et des langues étrangères

Et la Filière de Français

Organisent :

Une journée d’étude intitulée :

Parenthèse Poétique n°1 : Initiation à la cantologie

Le lundi 16 mars 2020

À la Salle des soutenances de la Faculté des lettres et des langues

Argumentaire :

La musique est pour l’âme ce que la gymnastique est pour le corps.

PLATON

Il est possible de considérer la chanson comme sujet d’étude dans les lettres et les langues, mais également, dans les sciences humaines et sociales, sachant qu’elle peut être traitée par plusieurs disciplines si l’on considère : la psychologie, la musicologie, la sociologie, l’ethnomusicologie, l’orthophonie ou encore l’acoustique. Depuis une quarantaine d’années, des articles, des mémoires, des thèses et des essais sont publiés sur les œuvres de chanteurs, paroliers, ACI[1], chansonniers et artistes en tout genre. Il fallut donc trouver un moyen d’officialiser l’étude, lui donner une légitimité académique en établissant les prémisses conceptuelles d’une discipline qui ne s’occuperait que de chansons. C’est ce que fit en 1992[2] le Pr. Stéphane Hirschi en inaugurant l’étude à travers une thèse de doctorat, soutenue à l’université Paris IV-Sorbonne, intitulée : Lyrisme et rhétorique dans l’œuvre de Jacques Brel. La cantologie, telle que définie par le Pr. Hirschi, est la discipline qui étudie la chanson en tant que genre littéraire.

Cette discipline pose « pour principal postulat que la chanson comporte en son sein son propre potentiel poétique […][3]». Elle propose d’introniser la chanson dans la sphère de compétences des sciences humaines et sociales, comme tous les autres types d’énoncés. Certains chercheurs, pourtant, considèrent la cantologie comme une discipline mineure, sous-entendu, frivole. N’ayant pas encore fait ses preuves, elle serait immature sur le plan conceptuel, la benjamine des lettres devrait réfréner ses prétentions scientifiques et suivre les modalités d’analyse de la sémiologie, de la poétique et/ou de la rhétorique, qui elles, sont bien enracinées. Le Grand Prix de la Poésie de l’Académie Française fut décerné à Georges Brassens en 1967 et, en octobre 2016, Bob Dylan reçoit le prix Nobel de Littérature. Ces deux exemples conséquents légitiment et justifient l’étude sur la chanson, l’étude cantologique. Littérature et chanson se trouvent ainsi constamment mêlées, et pour appuyer ce propos, relevons quelques exemples phares : Maurice Chevalier avait lu Le Phédon de Platon, Brassens se tournait souvent vers Voltaire, Brel adulait Cyrano de Bergerac, Ferré chantait Rimbaud, et puis, Rousseau fut musicologue avant tout. De la musique avant toute chose[4] … Paul Verlaine confirme tout ce qui vient d’être dit, à savoir qu’il ne peut y avoir de poéticité sans musicalité.

Eu égard à la multitude des approches pour traiter cette expression artistique aux multiples facettes qu’est la chanson, et considérant les méthodes et les techniques pour l’appréhender, cette journée d’étude ambitionnera d’introduire la cantologie au sein des lettres et des langues algériennes et de répondre aux interrogations suivantes : comment étudier la chanson en tant que genre à part entière dans les lettres et les langues ? Quelles sont les méthodes viables pour « didactiser » la cantologie ? Comment exploiter la chanson dans le processus d’enseignement/apprentissage ? Des questions auxquelles les spécialistes des sciences du langage, ceux de la littérature et de la didactique seront appelés à répondre en apportant une description, une explication, une interprétation de la chanson considérée comme genre littéraire en soi.

Axes proposés :

1er axe : La rhétorique et la poétique à travers la chanson comme genre littéraire.

2ème axe : La sémiologie et/ou la littérarité des chansons francophones, anglophones ou arabophones.

3ème axe : La chanson comme outil didactique dans le processus enseignement-apprentissage.

4ème axe : Initiation aux méthodes et aux techniques pour l’enseignement de la cantologie.

5ème axe : L’étude linguistique, psycholinguistique et sociolinguistique de la chanson.

*

Bibliographie :

CANVAS, Karl, Enseigner la littérature par les genres, Pour une approche théorique et didactique de la notion de genre littéraire, Louvain-la-Neuve, éd. De Boeck, Coll. Savoirs en pratique, 1998. HIRSCHI, Stéphane, Jacques Brel, chant contre silence, Paris, éd. Nizet, 1995. HIRSCHI, Stéphane, La chanson française depuis 1980 : de Goldman à Stromae, entre vinyle et MP3, Paris, éd. Les Belles Lettres, Coll. Cantologie, 2016. HIRSCHI, Stéphane, La chanson. L’art de fixer l’air du temps : De Béranger à Mano Solo, Paris, éd. Les Belles Lettres, Coll. Cantologie, 2008. ISOLA, Candice, Noir Désir : le creuset des nues, éd. Les Belles Lettres, Coll. Cantologie, 2004. JOUBREL, Bruno, Jean Ferrat : De la fabrique aux cimes, éd. Les Belles Lettres, Coll. Cantologie, 2008. LOURTAT-JACOB, MOUTAL, Bernard, Patrick, L’ethnomusicologie en Europe, éd. Muller, 1992. VALADE, Yann, Léo Ferré : La Révolte et l’Amour, éd. Les Belles Lettres, Coll. Cantologie, 2008. VORGER, Camille, Slam, une poétique : De Grand Corps Malade à Boutchou, éd. Les Belles Lettres, Coll. Cantologie, 2016. WAUTRIN, Monique, Dieu et le sens de la vie dans la chanson contemporaine : Georges Brassens, Jacques Brel, thèse de doctorat, université de Metz, 1979, URL : http://docnum.univ-lorraine.fr/public/UPV-M/Theses/1979/Watrin.Monique.LMZ7913.pdf Consulté le 02/08/2019 à 22 :10.

*

Calendrier :

- Diffusion de l’appel : 01/02/2020

- Date limite de la réception des résumés : 29/02/2020

- Notification d’acceptation : 09/03/2020

- Date de la tenue de la manifestation : 16/03/2020

*

Proposition de communication :

Pour chaque proposition de communication, le texte devra comporter :

- La notice biobibliographique de l’auteur.

- Le titre de la communication.

- Un résumé de 500 à 800 mots au maximum.

- 5 mots-clés.

- Le corpus d’étude.

- Une bibliographie indicative.

*

Frais de participation :

2000 DA pour les enseignants.

500 DA pour les doctorants (LMD).

*L’hébergement n’est pas pris en charge.

Langues de la manifestation :

Français, Anglais et Arabe.

*

Présidents d’honneur :

Pr. BOUTERFAÏA Ahmed, recteur de l’université de Biskra.

Dr. KETHIRI Brahim, doyen de la faculté des lettres et des langues de l’université de Biskra.

*

Présidents de la journée :

Dr. BEDJAOUI Nabila, université de Biskra.

Dr. BELAÏD Mahieddine Islam, université de Biskra.

*

Comité scientifique :

Nabila Bedjaoui (Présidente), MCA, Université de Biskra

Boubakeur Bouzidi,MCA, Université Sétif 2

Nadjiba Benazzouz, MCA, Université de Biskra

Manel Ghimouze, MCA, Université de Jijel

Mahieddine Islam Belaïd, MCB, Université de Biskra

Sami Chaïb, MCB, ENS de Ouargla

Khaled Guerid, MCB, Université de Biskra

Lazhar Benaïssa, MCB, Université de Biskra.

Sihem Guettafi, MCB, Université de Biskra

Nadjette Ouamane, MCB, Université de Biskra

Hichem Souhali, MCB, Université Batna 2

Yasmine Achour, MCB, Université de Biskra

*

Comité d’organisation :

Mahieddine Islam Belaïd (Président), MCB, Université de Biskra

Fatima Zohra Hadj-Attou, MAA, Université de Biskra

Rabhia Baaïssa, MAA, Université de Biskra

Chahrazed Boughefir, MAA, Université de Biskra

Lamia Aouadi, MAA, Université de Biskra

Meryem Haddad, MAA, Université de Biskra

Samira Benalia, MAA, Université de Biskra

Fatima Zohra Ghanem, D1, Université de Biskra

Besma Henine, M2, Université de Biskra

Ouarda Bouta, M2, Université de Biskra

Sofia Souiki, M2, Université de Biskra

Oussama Khalfoun, M2, Université de Biskra

Ahmed Amine Mimouni, M1, Université de Biskra

Ahmed Khalfoun, M1, Université de Biskra

Fatima Zohra Bendahmane, M1, Université de Biskra

Abdelkader Benbrika, M1, Université de Biskra

Chami Ahmed Kheireddine, M1, Université de Biskra

Nabila Rahmani, L3, Université de Biskra

Imen Nahoui, L3, Université de Biskra

Zaïma Allaoui, L3, Université de Biskra

Iheb Eddine Guergueb, L3, Université de Biskra

Mohamed Aymène Bendjeddou, L3, Université de Biskra

*

-Formulaire d’inscription -

Envoyer vos propositions de communication aux adresses suivantes :

n.bedjaoui@univ-biskra.dz

mahieddine.belaid@univ-biskra.dz

*

Fiche de Participation

Intitulé : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Auteur 01 : …………….

Grade : ……………………

Établissement : ……………………..

N° de tél. : ……………….

Courriel : …………………………..

Auteur 02: …………….

Grade : ……………………

Établissement : ……………………..

N° de tél. : ……………….

Courriel : …………………………..

Axe :

Résumé :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

Mots clés : ……………………………………………………. ………

Corpus d’étude :……………………………………………………….

…………………………………………………………………………

Bibliographie :

[1] Auteur-compositeur-interprète.

[2] Un précédent à signaler, Dieu et le Sens de la Vie : Georges Brassens et Jacques Brel. Thèse de doctorat soutenue en 1979 à l’université de Metz, réalisée par Monique Wautrin. Disponible sur : http://docnum.univ-lorraine.fr/public/UPV-M/Theses/1979/Watrin.Monique.LMZ7913.pdf Consulté le 25/08/2019.

[3] ISOLA, Candice, Noir Désir: le creuset des nues, éd. Les Belles Lettres, Coll. Cantologie, 2004, p.15.

[4] Ouverture de l’Art poétique de Paul Verlaine.