Parages, n°9 : "Claudine Galea"

Les Solitaires Intempestifs

ISBN 978-2-84681-638-0

224 p.

15,00 €

PRÉSENTATION

Parages consacre son prochain numéro à l’écrivaine Claudine Galea pour qui la littérature, quels que soient la forme ou le genre, est la mise à jour de l’inavouable, de l’enfoui, un engagement écrit, troublant et fructueux, de ce que l’expérience a d’impossible à vivre et à raconter.

Elle se livre dans un entretien avec Frédéric Vossier pour dévoiler en profondeur le fait pur et simple de l’écriture. Nous publions une correspondance écrite qu’elle a menée durant l’été 2020 avec le « classique contemporain » Philippe Minyana. Dans un échange électronique, elle partage avec des auteur·rice·s pour la jeunesse, Philippe Dorin, Sylvain Levey et Nathalie Papin, une réflexion sans guide sur le sens d’écrire pour les petits, les moyens et les moins grands.

Des auteur·rice·s ont participé à ce numéro en vue d’expliquer pourquoi et comment cette œuvre était terriblement marquante : Philippe Malone, Christophe Pellet, Pauline Peyrade, Marina Skalova.

Des artistes témoignent de la façon dont ils ont traversé ses textes : Mathieu Amalric, Cécile Brune, N + N Corsino, Claude Degliame, Marie-Sophie Ferdane, Marguerite Gateau, Stanislas Nordey, Jean-Michel Rabeux.

Il était évident d’interviewer sa fidèle et pugnace éditrice. Chantal Boiron donc a mené l’entretien avec Sabine Chevallier, qui publie son œuvre dramatique aux Espaces 34 depuis ses débuts avec Je reviens de loin.

Journalistes et chercheurs ont sondé les entrailles d’une œuvre complexe, incorrecte, parfois amorale, mais furieuse et lumineuse : Juliette de Beauchamp, Philippe-Jean Catinchi, Sylvain Diaz et Sabine Quiriconi.

Enfin, Jean-Luc Nancy, philosophe ayant a fortiori pensé le tragique, nous offre une réflexion scénique de Au Bord, l’œuvre-Gorgone de l’écrivaine.

SOMMAIRE

Frédéric Vossier | Éditorial : Feuerumsonnte

Claudine Galea | Se retourner sur la langue | Entretien avec Frédéric Vossier

Claudine Galea | Nul soleil autre que le tien (d’après Les Hauts de Hurlevent d’Emily Brontë) | Inédit

Claudine Galea | En allant vers Off limits | Inédit

Claudine Galea et Philippe Minyana | La Vie de côté (Été 20)

Philippe Dorin, Claudine Galea, Sylvain Levey et Nathalie Papin | Conversation électronique sur l’écriture et la jeunesse

Philippe Malone | Au-dessous de l’image | Portfolio

Pauline Peyrade | Une Mère normale Une Fille sublime

Christophe Pellet | Un désenfantement

Marina Skalova | Variations autour de corps minéraux

Mathieu Amalric | Je reviens de loin / Serre moi fort (Voyage aller-retour)

Stanislas Nordey | La Solitude du coureur de fond

Cécile Brune | Descente à nu | Propos recueillis par Frédéric Vossier

Jean-Michel Rabeux | Neurones miroirs

Claude Degliame | « Une histoire qui regarde chacun » | Entretien avec Chantal Boiron

n + n Corsino et Claudine Galea | Dancing Conversation | Portfolio

Marie-Sophie Ferdane | Claudine / Patti / Claudine

Marguerite Gateau | Claudine et le Bel Échange

Sabine Chevallier | Claudine Galea ou le Corps-à-corps avec l’écriture | Entretien avec Chantal Boiron

Jean-Louis Fernandez | Portfolio

Juliette de Beauchamp | De blancheur à lignée

Philippe-Jean Catinchi | Étreintes et Voix, les variations Galea

Sabine Quiriconi | Jeux / Je d’enfants

Sylvain Diaz | Persistance(s). Une lecture de Au Bord de Claudine Galea

Jean-Luc Nancy | Notes pour imaginer une mise en scène de Au Bord de Claudine Galea