Parages, revue de réflexion et de création consacrée aux écritures contemporaines, propose un numéro spécial sur Marie NDiaye.

Inédits, textes d’auteur·rice·s, paroles d’artistes de théâtre, points de vue de chercheur·euse·s composeront l’ensemble des contributions.

C’est à la croisée de ces différents regards que l’œuvre dramatique de Marie NDiaye, travaillée par la tonalité du conte et le registre du fantastique, rythmée et emportée par une langue ample et sophistiquée, et traversée par les thèmes de la domination et de la « dévoration », sera éprouvée et réfléchie.

Sommaire

Frédéric Vossier | Éditorial : Marie NDiaye. Collision, strangulation, non-réparation

Marie NDiaye | Une offrande | Inédit

Marie NDiaye | Te craindre en ton absence | Inédit

Claudine Galea et Marie NDiaye | Entrer dans le bois

Mariette Navarro | Combat de carpes et de serpents

Penda Diouf | Laissez le thé infuser

Daphné Biiga Nwanak | Le Diable dans les détails

Pierre Koestel | Croire aux monstres

Arnaud Maïsetti | Marie NDiaye, politiques du cauchemar

Philippe-Jean Catinchi | D’une seule voix

Juliette de Beauchamp | L’Anti-conciliation. Amitié et dérive compassionnelle dans quelques pièces de Marie NDiaye

Clare Finburgh Delijani | Portes fermées, possibilités ouvertes dans le théâtre de Marie NDiaye

Jean-Louis Fernandez | Portfolio

COMÉDIE-FRANÇAISE 2003 – TRACES | « ... D'ÊTRE AUSSI NOIRE DE PEAU »

Frédéric Vossier | Introduction

Marcel Bozonnet | Entrer au Français | Propos recueillis par Marie-José Sirach

André Engel | C’est comme ça que les choses se font | Propos recueillis par Frédéric Vossier

André Engel | « Cet homme... »

Marie NDiaye | Notes sur les personnages de Papa doit manger

Bakary Sangaré | Dans la lumière de l’écriture | Propos recueillis par Marie-José Sirach

Nicky Rieti | Notes, croquis et photos de travail du scénographe

Nicole Garcia | Fracas dévoilé | Entretien avec Marie-José Sirach

Frédéric Bélier-Garcia | Petites Apocalypses de la douceur

Stanislas Nordey | Une affaire de femmes

Christophe Perton | Le Verbe ensorcelé

Jacques Vincey et Pierre Lesquelen | « Comme un souffle sur une morsure ». Notes de travail sur Les Serpents

Élisabeth Chailloux et Natalie Dessay | Hilda : le charme discret du vampirisme bourgeois | Entretien avec Bérénice Hamidi

Waddah Saab et Blandine Savetier | Un pas de chat sauvage, l’étrangeté et la cruauté dans l’œuvre de Marie NDiaye

Bibliographie de Marie NDiaye