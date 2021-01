Parade sauvage. Revue ­d’études rimbaldiennes 2020, n° 31 varia

sous la direction de Denis Saint-Amand et Robert St. Clair

Paris, Classiques Garnier, coll. Parade sauvage, 2021

EAN : 9782406112655 — 346 p. — 42 €

Fondée en 1984, la revue internationale Parade sauvage travaille dans un esprit d'ouverture critique, rassemblant des études portant sur toutes les facettes de l'œuvre et de la vie de Rimbaud (biographie, histoire, sémantique, philologie, lexicographie, approches formelles...).

Denis Saint-Amand et Robert St. Clair

Avant-propos. 1870-2020 /

Preface. 1870–2020 11

INCIPIT : RETOURS SUR UN POINT DE DÉPART (1870) /

INCIPIT: BACK TO THE STARTING POINT(S) (1870)

Pierre Laforgue

« Les Effarés », un poème misérable.

La tendresse de Rimbaud /

“Les Effarés”, a Miserable Poem. On Rimbaud’s Tenderness 17

Marc Dominicy

Des rires et des sourires. Lucrèce, Sully Prudhomme,

Victor Hugo, Virgile… et Rimbaud /

Of Laughter and Smiling. Lucretius, Sully Prudhomme,

Victor Hugo, Virgil and… Rimbaud 31

Alain Chevrier

Variations critiques sur Murger et Rimbaud /

Critical Variations on Murger and Rimbaud 63

Benoît deCornulier

Suivre ses vues (À quoi rêvent les poètes de seize ans) /

“Suivre ses vues” (Or, What Sixteen-year-old poets Dream About) 97

Keith Louis Walker

En voie d’émancipations. Rimbaud et le plaisir /

The Path of Emancipations. On Rimbaud and Pleasure 107

Jean-Michel Gouvard

Rimbaud oisif. Autour de la liasse « M »

du Livre des passages de Walter Benjamin /

Idle Rimbaud. Notes on Konvolut “M”

of Benjamin’s Arcade’s Project 121

DOSSIER GÉNÉRAL / GENERAL FILE

Jean-Nicolas Illouz

Une « prose de diamant ». Formes et valeurs de la prose

dans Une saison en enfer / A “Diamond Prose”.

Forms and Values of the Prose in A Season in Hell 141

Mendel Péladeau-Houle

« Chanson de la plus haute tour » et « Enfance III ».

Deux illustrations du matérialisme rimbaldien /

“Chanson de la plus haute tour” and “Enfance III”.

Two Instances of a Rimbaldian Theory of Materialism 157

Nicolas Valazza

Le bateau dans le ciel, de Dante à Rimbaud /

The Boat in the Sky, from Dante to Rimbaud 169

Stéphanie Boulard

Hugo/Rimbaud – Voyelles / Hugo/Rimbaud – Vowels 189

Paul Claes

« Entends comme brame » ou l’esthétique du flou /

“Entends comme brame” or an Aesthetics of the Vague 215

Gabriel Meshkinfam

« La conversation souveraine ». Traversée éclair

de la poétique rimbaldienne avec René Char /

“The Sovereign conversation”. Quick Passage through Rimbaud’s

Poetics in the Company of René Char 225

Renaud Lejosne-Guigon

Les chahuts de Rimbaud, Seurat et Marinetti.

Un music-hall de la cruauté /

Chahuts in Rimbaud, Seurat, and Marinetti.

Or, a Music-Hall of Cruelty 243

SINGULARITÉS / SINGULARITIES

Benoît deCornulier

Un « Paris » de Scarron avant celui de l’Album zutique ? /

Did Scarron’s “Paris” come Before the “Paris”

of the Album zutique? 311

Alain Collet

Guy Michel dit de Tours, Rimbaud et La Chasse spirituelle.

Origine probable du titre du poème perdu de Rimbaud /

Guy Michel, aka “de Tours”, Rimbaud and the Chasse Spirituelle.

Probable Origin of the Title of Rimbaud’s Lost Poem 313

Yves Reboul

Encore « Vu à Rome » /

“Vu à Rome”, Once Again 317

COMPTES RENDUS / BOOK REVIEWS

Francofonia, no 72 : « Rimbaud le voyant ? », Yann Frémy (dir.) (Alexandre Lansmans) 323

Adrien Cavallaro, Rimbaud et le rimbaldisme – xixe-xxe siècles

(Yves Reboul) 328

Résumés/Abstracts 337