Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brésil

Nous invitons les chercheurs à proposer des communications dans le cadre de la session n° 1, « Palimpsestes orphiques », du Congrès international « Sédimentations : vers une archéologie du texte et de l'image » qui aura lieu au Brésil à l'été 2023.

La figure d’Orphée, en renvoyant au motif de la catabase, tout à la fois descente aux enfers et excavation des strates psychiques, personnifie aussi bien les puissances poétiques que les mystères sacrés. Couche après couche, chacune de ses incarnations fait remonter à la surface l’inconscient des mondes qui la voient naître. Cet atelier vise à explorer les multiples avatars du mythe orphique dans ses représentations artistiques, culturelles et sociales.

Ce mythe semble, en effet, constituer un invariant anthropologique qui se manifeste dans des rites archaïques, des textes fondateurs, voire des pratiques contemporaines et syncrétiques. Il convoque les divinités chtoniennes et les forces telluriques et noue entre elles les notions de fécondité, de mort et de résurrection ; il est lié aux célébrations carnavalesques, et en particulier au déguisement (où se décèle un processus de devenir-animal), au vertige et à la transe ; il renvoie symboliquement à la psychologie des profondeurs.

Nous accueillerons des propositions qui traitent des figures orphiques aussi bien dans le cinéma (Jean Cocteau, Marcel Camus, Jacques Demy, Céline Sciamma...), les arts visuels (Gustave Moreau, Auguste Rodin, Robert Delaunay...), les grands récits fondateurs (Mahābhārata, Énéide, Mélusine...) que dans divers rites ou phénomènes collectifs (parade de samba, candomblé, Famadihana à Madagascar, voire Gilets jaunes). Celles-ci pourront s’appuyer sur des références théoriques très diverses (Mikhaïl Bakhtine, Roger Caillois, Eric Hoffer, Louis Marin, Eduardo Viveiros de Castro, Jean Duvignaud, Laurent Jeanpierre, Frédérique Ildefonse...).

Les propositions devront présenter titre, résumé (300 mots maximum) et mini-CV (150 mots) sur le formulaire en ligne https://forms.gle/JwZ9DePy9edcHQ9x6 (choisir la session n° 1).