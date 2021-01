Sablé-sur-Sarthe, Sarthe suivi de Éditeur (2 DVD)

Paul Otchakovsky-Laurens

P.O.L., 2020.

Ce coffret contient les deux films documentaires et autobiographiques réalisés par Paul Otchakovsky-Laurens.

Dans son premier film Sablé-sur-Sarthe, Sarthe, Paul Otchakovsky-Laurens raconte son enfance dans cette petite ville. On lui a imposé le silence. Il partage son secret.

Avec notamment Marie Chaix, Anne Devauchelle et Jean-Paul Hirsch.

Images : Emmelene Landon. — 2007, documentaire, 1h37m.

Éditeur, le deuxième film de Paul Otchakovsky-Laurens, met en scène les raisons singulières pour lesquelles il exerce son métier. Sa vérité.

Avec Jocelyne Desverchère et Antony Moreau, et la participation notamment d’Emmanuelle Bayamack-Tam, Olivier Cadiot, Antonie Delebecque, Paul Fournel, Kiko Herrero, Jean-Paul Hirsch, Vibeke Madsen, Michel Manière, Serge Ramon, Julie Wolkenstein.

Paul Otchakovsky-Laurens, fondateur des éditions P.O.L avait un lien fort avec le cinéma. Éditeur de la revue de cinéma Trafic, et pendant quelques années de la revue Positif et de La Lettre ducinéma, président pendant 3 ans de la commission d’avance sur recettes au CNC, il a, parallèlement à son travail d’éditeur, réalisé ces deux films et s’apprêtait à adapter le roman de Patrick Lapeyre La lenteur de l’avenir (P.O.L) quand il est mort le 2 janvier 2018, tué dans un accident de voiture à Marie Galante (Guadeloupe).

Les éditions P.O.L ont eu l’excellente idée d’éditer les deux films de Paul Otchakovsky-Laurens, leur fondateur, disparu le 2 janvier 2018. Sablé-sur-Sarthe, Sarthe (2007) raconte les années d’enfance de P.O.-L., avec, à la clé, un « silence de famille ». Éditeur (2017) revient sur le parcours de P.O.-L., depuis ses débuts chez Christian Bourgois jusqu’à la maison que l’on sait. Deux films d’une rare intensité.