Paul Lejeune, Brève relation du voyage de la Nouvelle-France

Ed. Sébastien Côté

Editions Hermann, 2020

78 p.

15 EUR

ISBN : 9791037004383

DESCRIPTION :

Le 3e jour de juillet, nous sortîmes de Tadoussac et nous allâmes mouiller à l’Échafaud-aux-Basques. C’est un lieu ainsi appelé, à cause que les Basques viennent jusque-là pour prendre des baleines. Comme il était grand calme et que nous attendions la marée, je mis pied à terre : je pensai être mangé des maringouins. (Paul Lejeune, Brève relation du voyage de la Nouvelle-France)



Près de quatre siècles après sa première édition, il convient de placer la Brève relation du voyage de la Nouvelle-France aux côtés des Voyages de Champlain et du Grand Voyage du pays des Hurons de Sagard. Précieux témoignage des balbutiements de la colonie canadienne et des rapports franco-autochtones dans la vallée laurentienne, cette relation inaugurale étonne tant par son registre intimiste et sa liberté de ton que par l’acuité du regard de Lejeune et la richesse des sujets qu’il aborde.

Voir le site de l'éditeur...