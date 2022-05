Préface E. Balibar, traduction C. Habart

Alors que l’Europe, jadis triomphante, se trouve ravagée, appauvrie et divisée au sortir de la Première Guerre mondiale, un concept prometteur se diffuse dans les milieux dirigeants et intellectuels du Vieux Continent : l’Eurafrique !

Faire du continent africain le ferment de l’unité européenne : tel est le projet de Richard Coudenhove-Kalergi, chantre du mouvement paneuropéen, et de nombre de ses contemporains dans l’entre-deux-guerres. Le salut de l’Europe, affirment-ils, repose sur sa capacité à exploiter en commun les richesses des colonies africaines. Rivalisant avec la puissance montante des continents américain et asiatique, l’Eurafrique deviendra ainsi le pôle dominant de la géopolitique mondiale.

Le projet eurafricain, un temps caressé par les régimes fascistes, renaît de ses cendres après 1945 et inspire les « fondateurs » de l’Europe : Jean Monnet, Robert Schuman, Paul Henri Spaak, Konrad Adenauer. La France, principale puissance coloniale d’Europe continentale, joue alors un rôle essentiel. Malmené en Indochine puis en Algérie, Paris s’accroche à ses possessions africaines et fait de leur inclusion dans le marché commun européen une condition sine qua nonà sa participation à la construction européenne.

C’est ce dossier qu’ouvrent Peo Hansen et Stefan Jonsson. Proposant une analyse inédite des négociations qui aboutiront à la signature du traité de Rome en 1957, ils dévoilent un pan méconnu de l’histoire de l’Union européenne : ses origines coloniales.

Lire un extrait...

SOMMAIRE

Préface,par Étienne Balibar

Préface à l’édition française,par Peo Hansen et Stefan Jonsson

Introduction. Ce passé que l’Europe a oublié

L’intégration européenne comme projet eurafricain

L’Europe comme puissance mondiale

L’Eurafrique comme méthode

Chronologie

1. Une sainte alliance des puissances colonisatrices (1918‑1945)

Quatre thèmes structurants

L’« horreur noire »

La « plantation » de l’Europe : les débuts paneuropéens

Espace vacant sur le « continent noir » : les arguments raciaux

L’Afrique comme nécessité : arguments géopolitiques

« Pour le plus grand bénéfice moral et matériel de tous » : l’Eurafrique dans la politique internationale

Un barrage sur la Méditerranée : l’utopie eurafricaine

L’apaisement eurafricain

L’émergence de contre-mouvements

2. Faire l’Europe en Afrique (1945‑1954)

L’élan anticolonial : consolider les empires après la guerre

Une troisième puissance mondiale : la réponse britannique

« L’Afrique d’abord ! » La réponse française

Internationaliser les colonies : le Mouvement européen

La coopération outre-mer : le Conseil de l’Europe et l’OECE

La dimension eurafricaine de l’OTAN

L’Afrique comme tâche essentielle de l’Europe : la déclaration Schuman

Servir l’Empire : la Communauté européenne de défense

Des Africains au Parlement européen ? La Communauté politique européenne

La dernière chance de l’Europe

3. La relance de l’Eurafrique : les négociations du traité de Rome (1955‑1957)

De « grandes choses » : la conférence de Venise

Associer l’outre-mer : la proposition franco-belge

L’Europe comme revanche : la crise de Suez

Pour l’équilibre mondial : des négociations au point mort

Les convictions allemandes : de Brentano à Adenauer

Intégrer le Sahara, remporter l’Algérie : les arguments français

Sauver l’Occident : le contexte de la guerre froide

Le flanc sud : la stratégie militaire

Contrer Bandung : intrigues aux Nations unies

Un marché commun eurafricain : la conclusion d’un accord

Incluse et pourtant exclue : la place de l’Algérie dans la CEE

Une statue pour Nasser : l’eurafricanisme triomphant

Conclusion. En finir avec le colonialisme en assurant sa perpétuation

Anti-indépendance et pourtant non coloniale : l’Eurafrique institutionnalisée

La logique historique de l’Eurafrique : un médiateur évanescent

Quand l’Eurafrique disparait de l’Histoire

« La chasse gardée de l’Europe » : la décolonisation sous contrôle

Index.