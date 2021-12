Aménité : du latin amoenitas (charme) qui signifie, à la fois, l’amabilité et la douceur dans le caractère et l’attitude de quelqu’un et, pour un lieu, son agrément. En reliant les deux termes de cette dualité, cette extension du terme d’aménité nous permet, au-delà d’une considération passive d’observation, d’en tirer une représentation satisfaisante et méthodique suivant laquelle les individus de même que notre milieu et nos ressources doivent être traités avec égard, ce qui devrait aller de soi, comme base élémentaire du respect de soi-même. Dès lors, les territoires d’aménités, lieux d’expression de celles-ci, doivent être préservés et partagés aux fins d’une transmission inter et trans générationnelle que ce soient, dans cet ouvrage, les vestiges et les monuments ; l’environnement, particulièrement maritime et singulièrement méditerranéen ; la collecte, la production et la diffusion de données ; l’urbanisme avec ses droits et ses devoirs ; ou les regards croisés de différents artistes sur la Méditerranée.

Table des matières

Introduction

Aménité e(s)t bien-être

Par Philippe Gilles

La voie domitienne en Biterrois

Par Monique Clavel-Lévêque

La protection des écosystèmes marins méditerranéens : le cadre législatif et gouvernemental en Grèce

Par Kalliope Pediaditi et Hervé Glotin

Quel prix pour ce qui n’a pas de prix ? Le cas des habitats coralligènes de Méditerranée

Par Laure Thierry de Ville d’Avray, Dominique Ami, Frédéric Aprahamian

Open Government Data et secteur culturel : des principes à l’action, une légitimité à construire

Par François Lacroux

Les décisions immatérielles de l’urbanisme

Par Veronique Fumaroli

Parcours d’artistes

Par Valérie Michel-Fauré