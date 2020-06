Progymnasmata en pratique, de l’Antiquité à nos jours (Les)

Pierre CHIRON et Benoît SANS (dir.)



Éd. rue d'Ulm

Collection « Études de littérature ancienne » n° 27

5 juin 2020

Nb pages : 558

ISBN-978-2-7288-0676-8



Les progymnasmata (exercices préparatoires de rhétorique) sont un ensemble de formes du discours considérées comme fondamentales et complémentaires : dans la liste la plus répandue (celle d’Aphthonios), ils sont au nombre de douze : la fable, le récit, la chrie, la maxime, la contestation (et la confirmation), le lieu commun, l’éloge (et le blâme), le parallèle, l’éthopée, la description, la thèse et la proposition de loi.

Organisés en série progressive, complétés par des exercices d’accompagnement (lecture, audition, paraphrase...) et une large gamme de manipulations, leur apprentissage méthodique, à l’oral et à l’écrit, permettait aux adolescents de perfectionner leurs compétences linguistiques et de développer les aptitudes expressives et argumentatives nécessaires à leur vie culturelle, sociale et politique.

Issus de la Grèce classique dont ils érigeaient le patrimoine littéraire en recueil de modèles, ils ont trouvé une forme relativement stable à l’époque hellénistique avant d’être transmis, adaptés et pratiqués sur plus de deux mille ans, jusqu’à l’Europe du XIXe siècle, puis d’être mis au rebut sans être remplacés.

On assiste aujourd’hui à la renaissance de ce type d’enseignement des Lettres, remis au goût du jour dans divers pays à différents niveaux, scolaires ou universitaires.

Le présent ouvrage s’attache à la pratique de ces exercices, envisagée d’abord sous un angle historique puis sous forme de rapports circonstanciés d’expériences contemporaines.

*



Pierre CHIRON helléniste, philologue, historien de la rhétorique, est professeur à l’Université Paris-Est, membre de l’Institut universitaire de France et romancier.

Benoît SANS est professeur au département de Langues et Lettres à l’Université libre de Bruxelles.

*

Sommaire

Avant-propos, par Pierre CHIRON et Benoît SANS

Première partie – Usages passés, de l’Antiquité à l’époque moderne

Niveaux de réalisation des progymnasmata, de l’école à la littérature : L’enkômion, par José Antonio FERNÀNDEZDELGADO et Francisca PORDOMINO

Rhetoric for Beginners ? Papyrological Evidence for Progymnasmata, par Lucio DEL CORSO

The Versatility of Progymnasmata : Evidence from the Papyri and Libanius, par Raffaella CRIBIORE

L’éthopée entre culture profane et christianisme, par Jean-Luc FOURNET

Quintilian and the Rhetorical “Exercitatio” : Between Tradition and Innovation, par Maria Silvana CELENTANO

Exercices préparatoires pour éloquence princière dans la correspondance de Fronton, par Rémy POIGNAULT

Des progymnasmata à la déclamation : entre hier et aujourd’hui, par Danielle van MAL-MAEDER

Diversité des pratiques didactiques en Grèce et à Rome : réflexions sur le lexique des progymnasmata, par FrancescoBERARDI

Ekphrasis in the Classroom and in the Progymnasmata, par Ruth WEBB

La place et le rôle de la traduction latine des Progymnasmata du Pseudo-Hermogène dans l’œuvre de Priscien, par MarcBARATIN

Emporius, or the Anatomy of an Author, par Luigi PIROVANO

À propos des sources secondaires du De Ethopoeia d’Emporius, par Marcos MARTINHO

Training Students in the Art of Discourse in Twelfth-Century Byzantium : Forms of Progymnasmata, par Marina LOUKAKI

The Practice of the Progymnasmata in the Middle Ages : Ancestry and Probability in Alan of Lille’s Anticlaudianus, par Jordan LOVERIDGE

« An muri faciendi » : la pratique des progymnasmata dans l’œuvre de François RABELAIS, par Diane DESROSIERS

The Presence of the Progymnasmata by Aphthonius in Spain during the Sixteenth Century, par Trinidad ARCOS PEREIRA

Teaching more than Rhetoric : Progymnasmata Handbooks in Early Modern Spain, par María Violeta PÉREZ CUSTODIO

La pratique scolaire des progymnasmata du XVe au XVIIIe siècle à travers les traductions latines d’Aphthonios, par ManfredKRAUS

Seconde partie – Expériences et réflexions contemporaines

Défense et illustration de la paraphrase, par Sandrine DUBEL

Réinventer les progymnasmata : bilan d’une expérience de rhétorique pratique à l’Université, par Marie HUMEAU

Imitatio, Progymnasmata, Paideia, and the Realization of Ancient Ideals in Modern Education, par Natalie Sue BAXTER

La rhétorique expérimentale : théorie et pratique, par Victor FERRY

Writing and Teaching a Contemporary Progymnasmata Textbook, par Anders ERIKSSON

L’éloge paradoxal : regards croisés sur deux expériences pédagogiques, par Julie DAINVILLE et Benoît SANS

Making us Gentle Towards one Another, par James SELBY

A Role for the Progymnasmata in English Education Today, par David FLEMING

Progymnasmata et soft skills : les enjeux de la formation rhétorique pour les humanités, par Christophe BRÉCHET

La formation citoyenne à la rhétorique, hier et aujourd’hui, par Emmanuelle DANBLON

“Know Thyself”, Using the Progymnasmata as Metacognitive Training, par Pierre-Stanislas GRIALOU, Jeanne CHIRON, Antoine BOUYEURE, Pierre CHIRON et Marion NOULHIANE

Résumés / Abstracts

Bibliographie générale

Index nominum

Index praeexercitaminum