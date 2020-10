Pierre Bayard

Comment parler des faits qui ne se sont pas produits ?

Minuit, coll. "Paradoxe", 2020

176 p. — ISBN : 9782707346520 — 16.50 €



On ne cesse de critiquer les informations fausses, en mécon­naissant tout ce qu’elles apportent à notre vie privée et collective. Elles ne sont pas seulement, en effet, source de bien-être psychologique, elles stimulent la curiosité et l’imagination, ouvrant ainsi la voie à la création littéraire comme aux découvertes scientifiques.

Ce livre prend leur défense.

