Appel à contributions pour un ouvrage collectif sur Ousmane Moussa Diagana

Né en 1951 et décédé en 2001, Ousmane Moussa Diagana a marqué de son empreinte aussi bien la littérature mauritanienne que la linguistique africaine. Son œuvre littéraire est intemporelle et sa relecture à l’aune du temps révèle sa pertinence par son actualité incessamment renouvelée. Les questionnements soulevés dans sa poésie traduisent les préoccupations de la Mauritanie d’aujourd’hui et sa vision du monde, du Tout-monde. Son lyrisme n’a d’égal que son souci d’une Mauritanie réconciliée et sa poétique au service de la diversité et de l’interculturel. Dans Notules de rêves pour une symphonie amoureuse (1994), Cherguiya, odes lyriques à une femme du Sahel (1999), le poète chante l’amour et magnifie la femme pour mieux relier les différentes composantes nationales et réparer ainsi une fraternité abîmée.

Son œuvre scientifique : Chants traditionnels du pays soninké. Mauritanie, Mali, Sénégal (1990), La Langue soninké, morphosyntaxe et sens (1995) et Dictionnaire soninké-français (2011 à titre posthume) témoignent de sa volonté de préserver et de développer non seulement sa langue maternelle et son patrimoine culturel mais toutes les langues africaines en général et mauritaniennes en particulier. En effet cette œuvre trouve son prolongement naturel dans les innombrables travaux de fin d’études d’étudiants qu’il a dirigés et qui auront largement et de manière décisive contribué à la description du fonctionnement intrinsèque des langues nationales mais aussi au recueil et à la sauvegarde du patrimoine oral qu’elles charrient, avec ce que cela suppose comme légendes et mythes fondateurs. Mais l’empreinte d’Ousmane Moussa Diagana est aussi et surtout demeurée indélébile grâce aux vocations qu’il a su susciter chez nombre de ses disciples qui ont fait de l’épanouissement et de la promotion des langues mauritaniennes un véritable sacerdoce.

Diplômé en Lettres modernes, Docteur d’Etat en Science du langage, O.M. Diagana était avant tout un enseignant dans l’âme. Il a notamment assuré des cours de littératures orales et de linguistique au Département de Langue et de Littérature françaises de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines qu’il dirigea, avant de créer le Département des Langues nationales et de Linguistique, il était carrefour des disciplines et cultivait toujours l’excellence.

Vingt ans après sa disparition, il est donc venu le temps de revenir sur le riche parcours de l’homme et de revisiter son œuvre à la fois danse et éclectique à travers un ouvrage collectif que le Groupe de Recherches en Littératures Africaines (GRELAF) et le Groupe de recherches en Linguistique et Didactique (GLIDA) de l’Université de Nouakchott Al Aasriya envisagent de lui consacrer dans le but d’interroger les différentes facettes de son œuvre littéraire et scientifique, et d’en explorer de nouvelles pistes de recherches.

L’œuvre littéraire et les travaux de recherche de Diagana étant variés, nous encourageons des contributions se situant dans les différents domaines des lettres et sciences humaines (Littérature, Linguistique, Oraliture, Didactique, Histoire, Sociologie, Arts et Culture, Anthropologie…)

Les propositions de contribution pourront s’inscrire dans l’un des axes suivants (non exhaustifs) :

Étude littéraire de l’œuvre poétique d’O M Diagana ;

Analyse linguistique de l’œuvre littéraire d’O M Diagana ;

Ousmane Moussa Diagana et la promotion des langues nationales et des littératures orales ;

Héritage et influences d’O M Diagana ;

Toute autre approche pouvant éclairer l’œuvre d’O M Diagana.

Modalités de soumission :

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur proposition de contribution accompagnées d’un résumé, (200-300 mots) et d’une courte biobibliographie à grelafuna@gmail.com

La sélection et la publication des contributions seront effectuées après évaluation par le comité scientifique et de lecture.

Calendrier :

· Réception des contributions : 08 janvier 2022 ;

· Retour des contributions aux auteurs pour corrections éventuelles : 08 février 2022 ;

· Réception des articles corrigés : 08 mars 2022 ;

· Date prévisionnelle de publication de l’ouvrage : avril 2022.

Normes rédactionnelles :

· Les contributions doivent avoir une longueur comprise entre 08 et 13 pages et être rédigées sous format Word ;

· Police de caractères : Times New Roman - corps 12 - interlignage simple - alinéa 0,5 cm ;

· Corps du manuscrit : les différentes parties doivent apparaître dans un ordre logique avec numérotation numérique en chiffres arabes (1. 1.1 ; 1.2 ; 2; 2.1 ; 2.2 ; etc.). L’introduction et la conclusion ne sont pas numérotées ;

· Toutes les notes sont ramenées en bas de page et numérotées en continu sur l’ensemble du manuscrit;

· Les citations et expressions sont à mettre entre guillemets. Les citations de textes étrangers doivent être traduites en français ;

· Les références bibliographiques seront présentées en fin de texte, par ordre alphabétique des noms d’auteur;

· Toute référence bibliographique citée dans la bibliographie devra avoir été citée dans la contribution, et vice-versa.