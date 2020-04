Signalé par ActuaLitte.com :

Out 1 : Histoire des treize de Balzac, revu par Jacques Rivette

En 1971, J. Rivette adaptait l'Histoire des treize de Balzac, avec une nouvelle génération d'acteurs : J.-P. Léaud, M. Lansdale, B. Lafont, F. Fabian, B. Ogier et… E. Rohmer. Ce film mythique fait l'objet d'une réédition dans sa version intégrale en 8 épisodes de près de 12 h. chez Carlotta Films.

"Dans l’univers balzacien, Histoire des treize est une approche conspirationniste, voire complotiste. « [T]reize hommes également frappés du même sentiment, tous doués d’une assez grande énergie pour être fidèles à la même pensée, assez probes pour ne point se trahir, alors même que leurs intérêts se trouvaient opposés, assez profondément politiques pour dissimuler les liens sacrés qui les unissaient, assez forts pour se mettre au-dessus de toutes les lois, assez hardis pour tout entreprendre, et assez heureux pour avoir presque toujours réussi dans leurs desseins. »



Avec Out 1 : Noli me tangere, décliné en 8 épisodes, Jacques Rivette et Suzanne Schiffman déclinait et adaptait cette ambiance en 1971, pour une production de… 12 h 30. Le tome 1, Spectre, compte pour 4 h 20 à lui seul.



Paris, 13 avril 1970. Deux troupes de théâtre d’avant-gardes répètent chacune une pièce d’Eschyle. Un jeune sourd-muet fait la manche dans les cafés en jouant de l’harmonica. Une jeune femme séduit des hommes pour leur soutirer de l’argent. Alors qu’une conspiration se dessine, des liens se tissent entre les différents protagonistes…

Imprévisible, mystérieux, fantasque, ludique, ce malicieux faux documentaire est une expérience unique sur plus de 12 heures avec toute une génération du cinéma français : Jean-Pierre Léaud, Juliet Berto, Michael Lonsdale, Bernadette Lafont, Bulle Ogier, Françoise Fabian, Éric Rohmer…



Un voyage en immersion totale dans le Paris des années 60 à la croisée du cinéma, de la littérature et du théâtre, en compagnie d’Honoré de Balzac et Lewis Carroll !



Un coffret DVD vient de sortir chez Carlotta Films ou en streaming dans leur espace vidéo club".