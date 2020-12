En ligne

Appel à communications

Le Département d’études françaises de l’Université de Waterloo présente :

ORDRE ET CHAOS

CONVERGENCES 2021 – Colloque virtuel

23 avril 2021

Invité d’honneur : Professeur Jeffrey Steele (Université de Toronto)

Le Département d’études françaises de l’Université de Waterloo a le plaisir de vous annoncer que son colloque annuel jeunes chercheurs « Convergences » aura lieu le 23 avril 2021. À l’occasion de cet évènement, nous aimerions inviter les étudiantes et les étudiants en maîtrise et au doctorat à soumettre des propositions de communications afin de partager le produit de leurs recherches.

Ce colloque se tiendra de manière synchrone le 23 avril 2021, avec des présentations en ligne, ouvertes au public, et accueillera aussi des communications pré-enregistrées.

*

L’ordre et le chaos : deux phénomènes aux antipodes l’un de l’autre, deux moitiés d’une codépendance ou bien deux éléments d’un jeu dialectique ? Le rôle de l’ordre et du chaos dans l’univers est une question primordiale dans la religion, dans la philosophie, dans la métaphysique et dans les arts. Le discours sur ces deux forces, tel qu’il se présente dans les différents domaines de la connaissance, semble osciller constamment entre la tendance à s’accrocher à l’ordre pour combattre et maîtriser le chaos et le désir de briser délibérément tout concept d’ordre à la recherche d’un portrait plus complexe de la réalité. Y a-t-il jamais un équilibre à trouver dans ce discours, et sous quelle forme se présentera-t-il ?

Ce colloque vise donc à inspirer des interrogations et des réflexions sur l’ordre et le chaos – sur le plan littéraire, linguistique, historique, philosophique, religieux, culturel, politique et environnemental – et sur le discours visant ces deux forces dans les mêmes domaines.

Parmi les axes de réflexion possibles pour aborder ce thème, on peut suggérer :

La structure ou le défi de structure narrative

Le façonnement du discours historique

L’autorité et la lisibilité littéraires

Les aspects sonores de la littérature

La thématique ou le motif dans le texte

La prosodie et la poétique

La rhétorique et la dialectique

La mimèsis et l’imitation

Le multilinguisme

Alternance codique (code-switching)

Variation(s) linguistique(s)

La politique

La rupture et la réconciliation

La métaphysique

La religion

Les études philosophiques

L’urbanité

La modernité

La pensée existentielle ou la pensée de l’absurde

L’autofiction

Le paysage et la nature dans la littérature

L’écoanxiété

*

À titre d’information :

Le français sera la langue de travail.

Toutes les communications (en format synchrone ou pré-enregistrées) seront d’une durée de 20 minutes. Celles qui seront présentées en format synchrone seront suivies d’une période de questions de 10 minutes.

Toutes les communications seront mises en ligne sur le site du colloque et il sera possible de poursuivre les échanges au moyen de commentaires, avec modération, jusqu’au 30 avril 2021.

*

Les propositions doivent être envoyées par courriel à l’adresse suivante, au plus tard le 1er mars 2021 :

convergenceswaterloo@gmail.com.

Nous répondrons aux soumissions avant le 15 mars 2021.

Dans vos propositions, veuillez indiquer chacun des éléments suivants :

Votre nom et votre affiliation universitaire

Le titre de votre communication

Un résumé de votre communication, de 200 à 250 mots de longueur

Une note biographique (incluant, le cas échéant, vos publications)

*

Le comité Convergences 2021 :

Maxime Batiot (doctorant), Haneesha Bhoyroo (doctorante), Frédéric Giguère (doctorant),

James Mitchell (doctorant) et Nicolas Gauthier (professeur).