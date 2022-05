Ecole Emile Cohl, Lyon

APPEL À CONTRIBUTION



Date limite : 17 octobre 2022



Colloque organisé par le CRHI, École Émile Cohl (Lyon), 9 et 10 mars 2023





Ombre et récit, quand la narration visuelle se pare de sombre



C’est en traçant sur un mur les contours de l’ombre de son amant sur le point de partir pour un long voyage qu’une jeune Corinthienne, fille du potier Dibutade, a offert à la représentation figurée son mythe fondateur. Ce colloque souhaite revenir sur cette part d’ombre qui nous accompagne, qui est par nature fugitive, insaisissable et que les arts vont rendre pérenne.



Au-delà du caractère « naturel » d'une ombre et dont la tâche en art a longtemps été de servir l'illusion de la réalité, nous souhaitons questionner les diverses significations que la perception et la culture d’une période conduisent à lui attribuer.



Au cours des siècles, elle est devenue une sorte de projection de l’être. Du théâtre d’ombres chinoises à la théorie de « l’ombranalyse » de Johann Caspar Lavater, l’ombre ne cesse d’être envisagée comme le révélateur de l’âme humaine. L’intériorité prend forme et s’interprète grâce à elle. L'ombre, en se substituant à l’être, à l’objet ou à toute autre créature, incarne efficacement le mécanisme narratif d’une œuvre.



Elle déclenche ainsi une histoire potentielle, sa simple projection suffisant à installer un récit, une ambiance ou une émotion.



Le colloque souhaite s’ouvrir à tous les domaines scientifiques et à toutes les formes artistiques et médiatiques. Les communications, si elles peuvent avantageusement s’appuyer sur un corpus textuel, devront privilégier l’approche visuelle et la question des représentations.



Les propositions pourront porter sur ces axes :



. La fabrique de l’ombre



. Définition(s) et origine(s) de l’ombre.



. Les enjeux narratifs et visuels de l’ombre.



. La disparition du corps au profit de son ombre.



. La disparition ou l’absence d’ombre dans la création visuelle



. La naissance de la silhouette, réduire le corps à sa silhouette



. La mise en scène de l’ombre et de la silhouette dans les arts scéniques et au cinéma.



. La modernité de l’ombre et de la silhouette dans les nouveaux médias ? (Jeu vidéo, publicité, etc.)



Temps de parole : 20 min



Lieu & date : École Émile Cohl à Lyon, les 9 et 10 mars 2023



Responsable : Cyril Devès (CRHI)



Consignes : Les personnes intéressées devront faire parvenir, au plus tard le 17 octobre 2022, une proposition de communication (250-300 mots) accompagnée d’un court CV à l’adresse électronique suivante :



cdeves@profs.cohl.fr



Les réponses aux propositions acceptées seront envoyées le 1er novembre 2022.



Les actes du colloque seront publiés.