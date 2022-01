Il est entendu que la littérature s’est démocratisée depuis l’Ancien Régime mais ce fait, quand il est évoqué, renvoie en général à deux réalités très différentes et pour tout dire presque opposées : d’un côté, la littérature a gagné en audience grâce aux bienfaits de l’instruction publique et à l’essor de l’industrie des lettres, mais de l’autre, elle a en quelque sorte perdu de son caractère sacré pour devenir une simple production de masse aux vertus essentiellement divertissantes. Autrement dit, des belles-lettres à la littérature, les textes ont perdu de leur superbe et gagné en diffusion. Comment comprendre cette évolution ?

La grande littérature a-t-elle gagné en force ou en importance en conquérant de nouveaux publics, ou bien la démocratisation du monde a-t-elle entraîné une légitimisation des sous-productions qui ont fini par étouffer les chefs-d’œuvre et les noyer dans le grand bain des publications courantes ? La fin des hiérarchies culturelles constituées entraîne-t-elle la mort de la littérature considérée comme forme d’art supérieure ? Et est-ce la littérature qui s’est démocratisée, ou la démocratie qui a imposé sa littérature contre les héritages du passé ?

Ce travail collectif retrace la place des lettres dans la société d’hier à aujourd’hui, loin des lamentos des déclinologues.

Sommaire

1. Le livre et la littérature au début du XIXe siècle (Jean-Yves Mollier)

2. Être homme de lettre au XIXe siècle : entre contrainte économique et contrainte médiatique (Anthony Glinoer)

3. La révolution du roman-feuilleton (Pascal Durand)

4. Le rôle clé des bibliothèques populaires (Anès Sandras)

5. De l'enseignement du français d'hier à aujourd'hui (Martine Jey)

6. L’écriture ordinaire, paramètre de la démocratie (Nelly Wolf)

7. Médiamorphoses de la critique (Marie-Eve Thérenty)

8. Mythe et réalité du grand écrivain (Laurent Demanze)

9. Best-sellers d'hier et d'aujourd'hui (Sylvie Ducas)

10. Du snobisme des lettres dans l’entre-deux-guerres (David Martens)

11. A rebours de l'élitisme (Michel Murat)

12. Entre démocratisation et inégalités : les traductions littéraires (Gisèle Sapiro)

13. Le poche de l’après-guerre, un outil démocratique ? (Bertrand Legendre)

14. Splendeurs et misères de la figure de l'intellectuel (Guillaume Louet)

15. Les lettres et la génération de 1968 (François Chaubet)

16. Quelle politique culturelle possible à l'heure de l'hyper-démocratisation ? (Laurent Martin)

17. Démocratie contre littérature (William Marx)

18. La littérature par la voix (Pierre Jourde)

19. La démocratisation de l'écriture (Alexandre Gefen)

20. La littérature comme relation (Dominique Viart)