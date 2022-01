La liberté académique, essentielle au développement du savoir, est menacée dans le monde entier et en France en particulier. C’est ce qu’explore ici magistralement Olivier Beaud, à la fois par une réflexion sur la notion de liberté académique, très mal connue en France, et une enquête sur les menaces qui la visent.

Consubstantielle à l’idée même d’université moderne, cette notion se distingue de la liberté d’expression, ce que nous rappellent deux événements historiques, le maccarthysme aux États-Unis et Mai-68 en France, au cours desquels la liberté académique s’est trouvée fort malmenée. Mais le plus urgent est encore de prendre la mesure des menaces qui pèsent lourdement aujourd’hui sur la liberté académique, qu’elles proviennent de pouvoirs « classiques » (politique, administratif et économique) ou de « nouveaux » pouvoirs résultant de la lutte contre le terrorisme, de l’utili­sation abusive d’internet et de la promotion des causes identitaires, visibles dans le mouvement de la cancel culture. Ce livre démontre que de telles menaces dépassent la seule question de l’islamo-gauchisme qui a accaparé à tort l’attention des médias.

À travers l’examen de ces inquiétantes dérives, cet ouvrage est un plaidoyer vibrant et documenté en faveur du métier de professeur d’université.

Professeur de droit public à l’université de Panthéon-Assas, Olivier Beaud a été membre de l’Institut universitaire de France (1993-1998 et 2012-2017), directeur adjoint au Centre Marc-Bloch de Berlin (2001-2006) et lauréat du Prix de la Fondation Alexander-von-Humboldt (2014). Il est aujourd’hui directeur adjoint de l’Institut Michel-Villey et codirecteur de la revue Jus Politicum. Son dernier ouvrage publié, La République injuriée (Puf, 2019), a reçu un accueil critique enthousiaste.

*

Lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage…

*

Sommaire

Introduction

Concept et histoire de la liberté académique

Chapitre 1. Variations sur le concept de liberté académique

I – Aux sources intellectuelles de la liberté académique : les textes canoniques

II – Qui jouit de la liberté académique ? Conception large et conception étroite de la liberté académique

III – La singularité de la liberté académique : une liberté professionnelle

IV – Limites et limitations de la liberté académique

V – La justification délicate de la liberté académique

Chapitre 2. Liberté académique et liberté d’expression : une distinction délicate, mais nécessaire

I – L’assimilation de la liberté académique à la liberté d’expression

II – Nécessité de la distinction entre liberté académique et liberté d’expression

III – Le contenu concret de la liberté d’expression d’un professeur en action

IV – La liberté académique et les deux formes de liberté d’expression

V – Illustrations de la différence entre les deux types de liberté d’expression

Chapitre 3. La liberté académique aux prises avec le communisme : le cas du maccarthysme

I – Le maccarthysme, « anatomie d’une inquisition »

II – Le serment de Berkeley et le refus de le signer par Ernst Kantorowicz

Chapitre 4. Mai-68, ou la liberté académique malmenée

I – L’analyse lucide de John Searle sur les sixties et Mai-68

II – L’équivalent de Searle pour Mai-68 : René Rémond

III – Retour sur le moment 68 à Nanterre : le regard désabusé des administrateurs

IV – Nanterre après Mai-68 : retour sur le décanat de Paul Ricœur

V – L’attitude contrastée des professeurs face à la contestation étudiante

VI – Un oubli frappant : le silence sur la liberté académique

La résurgence d’anciennes menaces

Chapitre 5. L’inquiétante réactivation de l’ingérence du pouvoir « politique »

I – Deux cas d’ingérence politique peu connus

II – La querelle sur « l’islamo-gauchisme » à l’université et son rapport avec la liberté académique

Chapitre 6. L’Administration de l’Université et ses entraves à la liberté académique

I – L’autoritarisme des présidents d’université

II – La « caporalisation » en marche : les écoles doctorales comme exemple

III – La caporalisation (suite) : les centres de recherche

IV – Le harcèlement par l’administration universitaire : plongée dans la vie quotidienne des professeurs français

V – Examens à distance : l’affaire de Reims, ou le bras de fer entre l’administration et certains universitaires

Chapitre 7. Les diverses formes de la menace économique

I – Quand le financement public limite la liberté de la recherche

II – Une forme économique d’intimidation : les « procès-baillons » intentés par les entreprises contre les professeurs

Les nouvelles menaces envers la liberté académique

Chapitre 8. Les historiens au cœur du conflit sur les archives : liberté de recherche contre secret-défense

I – Quand des chercheurs sont privés de leur matériau de recherche : la guerre des archives

II – La lutte des historiens contre la bureaucratie d’État

III – La double portée de cette affaire : raison d’État et faiblesse du ministère de l’Enseignement supérieur

Chapitre 9. Intermède : les « causes identitaires » comme menaces pour la liberté académique

Pourquoi les trois causes identitaires affectent la liberté académique

Chapitre 10. Quand la « cause des femmes » menace parfois la liberté académique

I – Les sciences dures confrontées au féminisme

II – Quand la lutte contre le harcèlement sexuel peut conduire à menacer la liberté académique

III – Le risque patent d’instrumentalisation de la lutte contre le harcèlement sexuel

IV – Quand les protestations contre le film J’accuse de Polanski empiètent sur la liberté académique

Chapitre 11. Le harcèlement par internet, ou un grave péril pour la liberté académique

I – L’affaire de Paris I, ou quand le fait de critiquer le mariage pour tous en chaire conduit au « bûcher médiatique »

II – L’affaire d’Aix-en Provence, ou quand un professeur de droit est menacé de mort

III – Les campagnes de haine touchent aussi les tenants de la gauche académique

Conclusion

Orientations bibliographiques