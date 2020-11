O. Anokhina, A. Ausoni (dir.),

Vivre entre les langues, écrire en français,

Paris, Éditions des archives contemporaines, 2020.

EAN13 : 9782813003249.

On les dit désormais multilingues, plurilingues, translingues, exophones, migrants, alors que dans un dossier de 1940 Les Nouvelles littéraires les appelaient « Les Conrad français ». Les auteurs qui écrivent en plusieurs langues, qui s’autotraduisent ou qui choisissent un idiome différent de leur langue première gagnent en visibilité à un moment où les études littéraires prennent un tournant mondial et que se dessine le champ interdisciplinaire des multilingualism studies. Les études réunies dans ce volume mettent à profit les outils de la génétique textuelle, de la poétique ou de la sociologie littéraire pour faire le point sur les pratiques de celles et ceux qui, vivant entre les langues, écrivent en français. Se dessine ainsi une histoire littéraire vue sous l’angle du plurilinguisme.

Sommaire

Avant-propos. Vitalité de la question du plurilinguisme en littérature

Alain Ausoni

Introduction. Pourquoi ont-ils choisi le français pour écrire ?

Olga Anokhina

Première partie : Créer entre les langues : plurilinguisme et genèse textuelle

Holy Motors. Le français comme force motrice dans la genèse de On the Road de Jack Kerouac

Danielle Constantin

Ahmadou Kourouma plurilingue ?

Jean-Francis Ekoungoun, Claire Riffard

Les langues étrangères au service de l’écriture d’Irène Némirovsky

Valentina Chepiga

Vladimir Nabokov et la langue française

Olga Anokhina

Le français travesti de Copi

Anne-Laure Rigeade

Deuxième partie : Créer en L2 : poétiques et postures

Quid du translinguisme ?

Rainier Grutman

La langue française dans la littérature italienne moderne

Emilio Sciarrino

« C’est curieux ça » : L’écriture translingue comme démarche esthétique dans la Salomé d’Oscar Wilde

Juliette Loesch

Emil Cioran. Une scénographie hagiographique du changement de langue

François Demont

Georges-Arthur Goldschmidt. De la langue maternelle à la langue criminelle. Langue étrangère, langue étrangéisée

Frosa Pejoska

« Dans cette langue qui n’était pas la tienne ». Le dialogue avec Beckett dans Jusqu’à ce que le jour vous sépare de Peter Handke

Dirk Weissmann