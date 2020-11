L’association LIEJ (Littérature et judéité) recrute un étudiant en doctorat de Lettres qui serait à même de réorganiser le site Internet de l’association.

La LIEJ est une association de chercheurs en littérature qui a pour but de promouvoir, sur un plan national et international, les études sur les rapports entre littérature et judéité en France et dans l’espace francophone. Elle vise à mettre en relation chercheurs, universitaires et écrivains par le moyen de colloques, séminaires, conférences, articles, livres, œuvres d’art et expositions. L’un de ses objectifs est la diffusion d’informations et la participation à toutes les formes de transmission relative à ses objets d’étude.

Le doctorant recruté sera chargé d’améliorer ou de reconstruire le site actuel de la LIEJ https://liej.hypotheses.org/

Ses missions seront :

- Réorganiser le site existant en améliorant ses performances en termes d’interactivité et de lisibilité

- Introduire du contenu sur le site ainsi redéfini

- Veiller au bon référencement du site sur les moteurs de recherche

Le stagiaire sera rémunéré à hauteur d’environ 570 euros mensuels sur la base de trois mois à temps plein.

Contacter : maximedecout@yahoo.fr