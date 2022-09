Le département GEA et TC de l'IUT de Sceaux Université Paris-Saclay recherche un enseignant en expression, communication et culture générale.

Profil de poste : Enseignement et suivi d’étudiants

Discipline : expression, communication et culture générale.

Filières de formation concernées :

L’enseignant.e interviendra principalement et en priorité sur les trois années de BUT GEA et TC, et éventuellement en Licences professionnelles.

Les enseignements s’effectueront en formation initiale, mais également en formation par l’alternance et formation professionnelle. Ils pourront être délivrés en présentiel et en distanciel.

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement :

L’enseignement constitue l’une des missions qui fonde l’Université. La question de la qualité de la formation dispensée et de la qualité des apprentissages des étudiants sont plus que jamais au coeur des préoccupations de l’Université Paris-Saclay.

À ce titre, le profil enseignement de ce poste inclut une capacité à :

- interroger ses pratiques pédagogiques ;

- expérimenter des modalités pédagogiques innovantes ;

- concevoir les séquences d’enseignement selon des objectifs d’apprentissage et des compétences explicites ;

- partager ses méthodes/expériences et contribuer ainsi à enrichir la réflexion sur la pédagogie au sein de réseaux et structures d'échanges.

Les ressources d’enseignement seront traitées conformément à la progression pédagogique du PN (programme national) du BUT GEA et TC. L’enseignement s’articule autour de séances de travaux dirigés et de travaux pratiques.

Les enseignements et les compétences à développer pourront notamment concerner :

- Expression-Communication, éléments fondamentaux ;

- Adaptation aux publics étudiants et aide à la réussite (facultatif) ;

- Culture générale ;

- Expression-Communication professionnelle

- etc.

L’enseignement doit être envisagé dans un aller-retour théorie-pratique. Une bonne insertion dans le monde économique est valorisée. Des compétences particulières en informatiques et en audiovisuel seront appréciées.

Les enseignements devront s’inscrire dans une pédagogie d’équipe : en collaboration avec les autres enseignants de la matière.La transversalité des enseignements avec d’autres disciplines est incontournable (SAE, langues étrangères, par exemple).

Le-la candidat.e recruté.e répondra aux besoins importants d’encadrement des étudiants en complémentarité avec les équipes pédagogiques des différentes formations concernées. Il.elle participera de ce fait :

• à l’encadrement de situation d’apprentissage et d’évaluation (SAE notamment Portfolio) ;

• à l’encadrement des étudiants dans le cadre de projet personnel professionnel ;

• à l’encadrement et au suivi des stages (conduite, description et planification de projets, visite en entreprise, suivi de stage, soutenance).

Le-la candidat.e recruté.e participera également aux conseils pédagogiques, aux jurys de fin de semestre et de validation des diplômes.

Enfin, la volonté de participer aux tâches collectives de l’institut sera observée avec intérêt.

—

CONTACT : Service du Personnel IUT SCEAUX : Mme Marion Enoch – Tél : 01 40 91 24 12 – Mail : service-rh.iutsceaux@universite-paris-saclay.fr

Enseignement : Madame Swan Passaquay, Cheffe de Département GEA – Tél : 01 40 91 24 61, Secrétariat : 01 40 91 24 60 – Mail : swan.passaquay@universite-paris-saclay.fr