Offre de contrat doctoral: Crossing Borders Archives, Université Côte d'Azur



Sujet : Les enjeux des médiations dans la circulation des images du passé de l’Union Européenne

Lieu : Laboratoire Sic.Lab, EUR CREATES, Université Côte d’Azur, 86 bd Edouard Herriot – 06200 Nice

École doctorale : Société, Humanités, Arts et Lettres.

Durée du contrat : 36 mois.

Début de la thèse : février/mars 2021

Mots clés : Media studies, digital studies, informatique, visual studies, Télévision, Web, Europe, image, audiovisuel, archives, humanités numériques, documents, sémiotique, bases de données

Contexte : Le contrat doctoral s’inscrit dans le projet Crossing Borders Archives. Les migrations des images du passé de l’Union Européenne, financé par l’ANR (2021-2024) porté par la Sic.Lab Méditerrannée à l'Université Côte d'Azur, en collaboration avec l’Institut national de l’audiovisuel, Rai Teche, Mediaset, l’Université du Luxembourg et l’Université Catholique de Milan.

Objectifs de la thèse : L’objectif général de la thèse est la compréhension des logiques d’autorité régissant la circulation des archives audiovisuelles dans l’espace médiatique (Web et télévision). Quelles archives sont réutilisées par les médias afin de raconter la construction de l’Union Européenne ? Pourquoi certaines images circulent davantage ? Comment émergent des figures symboliques ? Afin de comprendre les logiques circulatoires des souvenirs visuels de l’Europe, le premier objectif de la thèse est la constitution d’un corpus d’archives audiovisuelles. À l’issue des collectes, du tri et de l’homogénéisation des résultats, des analyses s’appuyant sur des méthodes numériques vont devoir porter vers une véritable mise à jour des théories des médias et de l’image au prisme des phénomènes répétitifs des archives. La thèse s’inscrit dans le domaine des media studies, dans un champ interdisciplinaire, où les méthodes de collecte et d’analyse des humanités numériques vont côtoyer les théories sémiotiques et esthétiques de l’image. Les objectifs de la thèse et les méthodes employées vont s’adapter selon le profil de/u la/e candidat/e.

Les activités de/u candidat/e seront également les suivantes :

– participer aux séminaires doctoraux du laboratoire ; – contribuer activement au projet de recherche ; – contribuer activement à la vie du laboratoire (publications ; organisation de rencontres scientifiques…) …

Méthodes : La/e candidat/e va donc collecter des données en utilisant comme modes de recherche la recherche textuelle dans des fonds d’archive internationaux (Ina, Rai Teche, archives du Web) et l’emploi de logiciels de détection vidéo. Les analyses des recontextualisations vont s’appuyer sur des études quantitatives à l’aide d’une plateforme de visualisation. Une enquête ethnographique sur les relations interprofessionnelles entre institutions, archives et médias va également être conduite afin de comprendre le rôle des médiations techniques et socio-professionnelles.

Contexte de la recherche : La/e doctorant/e sera accueilli/e au sein du laboratoire Sic.Lab, EUR CREATES, la présence sur site est requise. Des voyages fréquents vers les institutions partenaires seront nécessaires.

Profil

Master 2 en Sciences de l’Information et de la Communication, Sciences du document, Sémiotique, Sociologie, Esthétique, Histoire, Humanités Numériques, Informatique.

Maîtrise du français ; excellent niveau d’anglais ; éventuellement la maîtrise d’une troisième langue européenne.

Excellent dossier académique.

Des expériences prouvées dans le domaine de la recherche dans des bases d’archive (Inathèque ou dépôt légal du Web) et dans l’usage de méthodes numériques pour les SHS sont demandées. Des expériences dans la réalisation d’observations ethnographiques seront considérées comme un atout supplémentaire.

Candidature : Le dossier composé d’un CV et une lettre de motivation est à envoyer avant le 15 novembre 2020 à matteo.treleani@univ-cotedazur.fr (objet : Candidature CROBORA).

Audition des candidat/e/s en décembre.

Contact : Matteo TRELEANI – Coordinateur du projet CROBORA : matteo.treleani@univ-cotedazur.fr

Sic.Lab Méditerrannée, EUR CREATES, Université Côte d’Azur, 86 bd Edouard Herriot 06200 Nice