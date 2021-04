PuppetPlays (GA 835293) est un projet financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme Horizon 2020, et dirigé par Didier Plassard, professeur d’études théâtrales à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3. Son objectif est de collecter, d’étudier et de faire connaître les pièces écrites pour marionnettes en Europe occidentale, du 17e au 21e siècle. Il recrute, pour un contrat de 3 ans, un candidat / une candidate au doctorat pour une thèse portant sur les

Répertoires des théâtres de marionnettes populaires en Europe Occidentale (1800-1945).

Titulaire du grade de Master et disposant d’une solide formation en études théâtrales, en études littéraires ou en études de langues et littératures étrangères ou régionales, le candidat / la candidate rédigera et soutiendra, en septembre 2024 au plus tard (date impérative), une thèse de doctorat en Arts, spécialité Théâtre et spectacle vivant, consacrée à l’étude des répertoires des théâtres de marionnettes de tradition populaire en Europe occidentale (Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne, Suisse, Autriche, Espagne, Portugal, Italie).

La thèse de doctorat (rédigée en français) sera dirigée par Didier Plassard et bénéficiera du soutien scientifique, logistique et financier du projet PuppetPlays. Elle sera inscrite à l’École Doctorale 58 et rattachée à l’équipe de recherche RIRRA 21. (EA 4209). Elle pourra être conduite soit selon une perspective monographique, en prenant appui sur l’analyse d’un seul corpus de type national ou régional, soit selon une perspective comparatiste articulant plusieurs corpus. Elle privilégiera l’examen de sources inédites, conservées dans des fonds d’archives publiques ou privées, des bibliothèques ou des musées en Europe de l’Ouest.

Pendant la durée de son contrat, le candidat / la candidate participera régulièrement aux activités du projet PuppetPlays. Il/Elle contribuera notamment à l’enrichissement de sa base de données (en 4 langues) et de sa plateforme numérique, en prenant une part active à la collecte des ressources, à leur description et à leur transcription, ainsi qu’aux événements scientifiques et aux actions de communication et de valorisation du projet.

Le candidat / la candidate retenu(e) devra s’engager à travailler exclusivement pour le projet durant toute la durée de son contrat et à mettre à la disposition de PuppetPlays toutes les productions scientifiques, écrites ou orales, réalisées pendant son temps de travail.

Par ailleurs, une bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral est exigée pour la participation à toutes les actions et événements organisés par PuppetPlays.

Informations administratives : le contrat sera établi sur la base du décret n°2009-464 du 23 avril 2009 modifié relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur et de l’arrêté du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel.

Rémunération mensuelle brute : 1 769 €

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/mobile/cid76053/le-financement-doctoral.html#contrat-doctoral

Présentation du projet PuppetPlays : https://puppetplays.www.univ-montp3.fr/fr

Renseignements : Didier Plassard : didier.plassard@univ-montp3.fr

Adresses pour l’envoi du dossier de candidature :

Carole Guidicelli : carole.guidicelli@univ-montp3.fr

Claire-Marine Parodi claire-marine.parodi@univ-montp3.fr

Date-limite pour l’envoi des candidatures : 4 juin 2021.

Audition des candidats : semaine du 7 au 11 juin 2021.

Composition du dossier de candidature :

Curriculum vitae.

Lettre de motivation.

Présentation du projet de thèse (1 à 2 pages).

Relevé des notes de Master 1 et 2.

Copie électronique du mémoire de Master 2.

Les candidats n’ayant pas soutenu leur mémoire au moment du dépôt de leur dossier devront inclure une lettre de leur directeur ou directrice de mémoire certifiant que la soutenance aura lieu au plus tard le 30 juin 2021.