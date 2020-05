Avis d’offre de bourse doctorale

de la Chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques

(Université de Montréal)

Dans le cadre du projet de recherche sur l’édition numérique collaborative de l’Anthologie Palatine financé par le CRSH, nous offrons une bourse doctorale d’un montant de 25.000 dollars par an pendant 4 ans.

La personne sélectionnée proposera un sujet de recherche doctorale lié au projet d’édition numérique du Codex Palatinus 23. Elle aura les compétences et les intérêts suivants :

Exigences :

— Connaissance du grec ancien

— Connaissance / intérêt pour les méthodologies en humanités numériques

— Intérêt pour l’édition scientifique

— Connaissance générale de la littérature française

— Maîtrise du français

— Intérêt pour la transmission et la vulgarisation des savoirs

— Une maîtrise en littérature française ou en études classique - ou discipline connexe (devant être soutenue au plus tard le 15 juin 2021)

— S’inscrire ou être inscrit·e au doctorat en Littératures de langue française de l’Université de Montréal sous la codirection de Marcello Vitali-Rosati (Département des littératures de langue française) et Elsa Bouchard (Centre d’études classiques).

De manière générale, le ou la candidat·e devra démontrer une capacité à tra- vailler en équipe, ainsi qu’une sensibilité pour les formes de production et de diffusion alternatives du savoir (recherche-création, recherche-action).

Conditions :

— Début de la bourse : janvier 2021 ou septembre 2021

— Durée : 4 ans

— Lieu de recherche : Département des littératures de langue française

(Université de Montréal)

— Montant de la bourse : 25.000$ CAD par année

La recherche doctorale de la personne selectionnée pourra se concentrer sur des aspects tels que (ces exemples ne sont nullement exhaustifs) :

— La relation entre l’Anthologie et l’imaginaire collectif et littéraire moderne et contemporain

— Les liens entre le format anthologique et la culture numérique

— l’expérimentation de pratiques inédites dans le domaine de l’édition numérique (édition collaborative, visualisation de données, etc.)

Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 7 septembre à l’adresse courriel : crc.ecrituresnumeriques@gmail.com (préciser dans l’objet : « Candidature – Doctorat Anthologie Palatine »). Le courriel doit contenir les documents suivants : 1. une lettre de motivation 2. un curriculum vitae 3. une ébauche de projet de recherche (500 mots maximum) 4. un exemplaire de texte scientifique (article publié ou à publier, extrait de mémoire de maîtrise, etc.)

Après lecture des candidatures, une liste courte de candidat·e·s sera auditionnée en vidéoconférence au courant du mois de septembre 2020.

La recherche se fera au sein de l’équipe de recherche de la Chaire de Recherche du Canada sur les écritures numériques.

Pour plus de détails sur le projet consultez la section relative au projet Anthologie Palatine et le site internet dédié.

Sur la Chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques consultez le site web de la Chaire.

Description du projet

Le projet propose une expérimentation de nouveaux modes d’édition numérique collaborative qui permettent d’enrichir, de valoriser et d’actualiser un corpus classique : le corpus qui fait l’objet du cas d’étude est celui de l’Anthologie Palatine (AP). L’Anthologie Palatine est un manuscrit qui rassemble plus de 4 000 épigrammes grecques.

Les objectifs que nous visons relèvent de deux ordres :

1. Expérimentation dans le domaine de l’édition numérique.

a) Expérimentation de nouvelles formes d’édition savante. Il s’agit de penser un environnement numérique permettant des approches mul- tiples à l’édition savante, conçue comme un processus ouvert reposant sur l’interaction entre différentes équipes de chercheurs.

b) Penser des outils pédagogiques : le projet comprend un travail d’implication des étudiant·e·s du niveau universitaire et secondaire (grâce à notre partenariat avec des lycées européens). Dans un ontexte où le numérique favorise l’émergence de nouveaux outils et formes péda- gogiques, l’objectif est d’expérimenter une méthode d’enseignement des langues anciennes, et de réfléchir au rôle des amateurs dans la production et la circulation des contenus savants.

c) Analyser l’évolution du concept d’oeuvre dans l’environnement numé- rique. Les publications et visualisations multiples d’un même matériel textuel rendues possibles par le numérique questionnent la nature de l’objet textuel. Cela est particulièrement vrai dans le cas de l’AP, anthologie d’anthologies, recueil vivant et objet en mouvement pendant plusieurs siècles, composé autour des thématiques et des références intertextuelles.

2. Avancement des connaissances sur l’AP.

a) Objectif heuristique. Le projet permettra d’enrichir les études des relations intertextuelles entre les épigrammes et entre les épigrammes et les scholies, relations qui structurent l’ensemble du manuscrit, soit de permettre aux hellénistes de travailler sur le contenu de l’AP de façon non-linéaire, en respectant ainsi l’esprit original du manuscrit, et d’évoluer à travers le manuscrit suivant des marqueurs codés (auteurs, thèmes et autres mots-clefs) directement inspirés des apparati de l’AP.

b) Objectif éditorial et de traduction. Le projet donnera accès simulta- nément au texte original grec (images du manuscrit à l’appui), à une nouvelle traduction multilingue (français, anglais et italien) ainsi qu’à une transcription et une traduction des commentaires marginaux du manuscrit : scholies, intertitres, etc. Les traductions, alignées entre elles, permettront la création de parcours de lecture thématiques.

c) Objectif de diffusion. Ce projet contribuera à enrichir la base du projet Perseus (la grande référence en accès libre pour la diffusion des textes classiques), avec lequel nous collaborons, ainsi que celle d’autres projets savants, numériques et non-numériques.

L’AP se présente comme un parfait cas d’étude pour les objectifs de notre projet : par sa nature fragmentaire et ouverte (le propre du genre anthologique est le rassemblement et la mise en relation de textes différents par leurs contextes), elle permet l’expérimentation d’une édition collaborative et hypertextuelle.

Elsa Bouchard

Christian Raschle

Marcello Vitali-Rosati