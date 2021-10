OFFRE DE BOURSE DE DOCTORAT 2022-2025



Justice environnementale, extraction et résistance culturelle en Afrique



Université d’Arizona en partenariat avec le CNRS — Grands défis de société — France-Arizona Institute for Global Grand Challenges



APPEL À CANDIDATURES



Dans le cadre du lancement du tout premier International Research Center (IRC) du CNRS, l’Université d’Arizona et le CNRS offrent une bourse doctorale pour un.e étudiant.e démarrant sa thèse en 2022/2023. L’étudiant.e sélectionné.e rejoindra l’équipe de recherche du projet « Justice environnementale, extraction et résistance culturelle en Afrique ».



Le doctorant qui se joindra à notre équipe sera entièrement financé pour une période de trois ans (AY 2022-2025) avec une bourse annuelle allant jusqu'à 40 000 $, couvrant les frais de scolarité, d'hébergement et de recherche, et recevra une allocation couvrant les frais de déplacement à hauteur de 5 000 $ par an.



RÉSUMÉ DU PROJET



Alors que notre environnement est de plus en plus menacé, la littérature et la culture populaire jouent un rôle essentiel pour sensibiliser les communautés et déplacer ainsi les termes du débat. Les peuples africains ne sont pas les seuls responsables des menaces écologiques qui pèsent sur l’Afrique, nombre de problèmes environnementaux résultent en effet de l’histoire coloniale et de ses conséquences, notamment en ce qui concerne l’extraction minière. Le présent projet propose d’étudier l’engagement environnemental de la part des écrivains, des artistes et des activistes africains. Il s’agira de montrer le rôle de la culture et des expressions culturelles dans les luttes écologiques et environnementales et la mobilisation des citoyens à l’échelle du continent.



Les chercheurs principaux travaillant sur le projet sont Dr Phyllis Taoua (UArizona) et Dr Xavier Garnier (THALIM, Sorbonne Nouvelle); ils sont assistés par Dr Aurélia Mouzet (UArizona) et Dr Elara Bertho (LAM, CNRS). Le France-Arizona Institute for Global Grand Challenges organisera une conférence annuelle au cours de laquelle les équipes présenteront les avancées de leurs recherches.



Diplômes requis : Le candidat devra être titulaire d'un Master dans un ou plusieurs domaines disciplinaires pertinents ; posséder un excellent niveau de langue en français et en anglais (bilingue ou langue maternelle); être inscrit dans un programme de doctorat à l'Université de l'Arizona à partir de l'automne 2022.



POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE :



Le dossier de candidature comprend une lettre de motivation avec un projet de thèse détaillé (1000 mots), un CV et un relevé de notes.



Envoyer les documents au format PDF à Dr Phyllis Taoua (taoua@arizona.edu) et Dr Aurélia Mouzet (aureliam@arizona.edu).



Envoi du dossier par courrier électronique jusqu'au 15 février 2022.